Головы коров нашли в мусорных баках в Новосибирске

Жители Новосибирска, проживающие на улице Хилокской, обнаружили в мусорных баках головы коров и лошади. По словам автора поста в группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!», мусоровоз не может поднять бак для его опорожнения.

Несколько недель назад жители улицы написали коллективное заявление в полицию по этому поводу. Они также предлагали представителям Хилокского рынка установить отдельные контейнеры для таких отходов, но их предложение было проигнорировано.

Кроме того, в комментариях Наталья Додина рассказала о сваленных неподалёку от свалки бараньих шкурах.

В МВД по Новосибирской области сообщили, что проверяют эту информацию.

Ранее редакция сообщала, что после нападения с отвёрткой на мальчика в Новосибирске будет проведена проверка родителей детей-мигрантов.