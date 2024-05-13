Головы коров нашли в мусорных баках в Новосибирске

Жители Новосибирска, проживающие на улице Хилокской, обнаружили в мусорных баках головы коров и лошади. По словам автора поста в группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!», мусоровоз не может поднять бак для его опорожнения.
Несколько недель назад жители улицы написали коллективное заявление в полицию по этому поводу. Они также предлагали представителям Хилокского рынка установить отдельные контейнеры для таких отходов, но их предложение было проигнорировано.
Кроме того, в комментариях Наталья Додина рассказала о сваленных неподалёку от свалки бараньих шкурах.
В МВД по Новосибирской области сообщили, что проверяют эту информацию.
Ранее редакция сообщала, что после нападения с отвёрткой на мальчика в Новосибирске будет проведена проверка родителей детей-мигрантов.
Источник фото: Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО! в Вконтакте .
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