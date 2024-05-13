Парня и девушку похитили под Новосибирском

На станции Евсино в Искитимский район произошло похищение парня и девушки.

На предоставленном видео в группе «Подслушано в Искитиме» можно рассмотреть, как молодой человек едет на велосипеде, а за ним идет девушка, которая смотрит в телефон. К ним подъезжает BMW, из которого выходят несколько человек. Они сперва выбивают из-под парня велосипед, а затем бегут к девушке.

Похитители уводят обоих в машину и уезжают.

— В территориальном отделе полиции уже зарегистрировано заявление. Сейчас проводится проверка, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что задержан подозреваемый в похищении человека в Новосибирске.