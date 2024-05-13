Парня и девушку похитили под Новосибирском

На станции Евсино в Искитимский район произошло похищение парня и девушки.
На предоставленном видео в группе «Подслушано в Искитиме» можно рассмотреть, как молодой человек едет на велосипеде, а за ним идет девушка, которая смотрит в телефон. К ним подъезжает BMW, из которого выходят несколько человек. Они сперва выбивают из-под парня велосипед, а затем бегут к девушке.
Похитители уводят обоих в машину и уезжают.
— В территориальном отделе полиции уже зарегистрировано заявление. Сейчас проводится проверка, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что задержан подозреваемый в похищении человека в Новосибирске.
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