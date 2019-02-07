Коллекции музеев появятся на Smart Urban

Музейные приложения с оцифровкой значительной части коллекции Новосибирского государственного краеведческого музея станут одним из первых проектов в рамках договорённостей правительства региона с федеральным инновационным проектом, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Новосибирская область стала пилотной площадкой федерального проекта – платформы Smart Urban – как наиболее перспективный регион для продвижения новых разработок, технологий и инициатив, улучшающих жизнь людей.

Отмечается, что одним из пилотных проектов стало продвижение сервисов музейных приложений. В Новосибирском государственном краеведческом музее уже проведена большая работа по оцифровке значительной части музейной коллекции. На сегодняшний день более 90% музейных предметов имеют цифровые изображения. Все постоянные экспозиции музея оцифрованы, имеют 3D туры, разработана аэропанорама посёлка Сузун, где расположен музейно-туристический комплекс «Сузун-завод. Монетный двор». Цифровой контент, кроме видов экспозиционных залов с возможностью навигации по ним, содержит туры с полноразмерными фотографиями предметов и экспертными комментариями об истории их бытования, их значении и поступлении в музейное собрание. Чтобы достичь увеличения посещаемости, расширения доступности, повышения узнаваемости культурных ценностей региона, решено начать разработку музейных приложений для размещения в дальнейшем на платформе.

Другие проекты, планируемые к продвижению в рамках платформы для привлечения инвесторов, связаны с обеспечением безопасности навигации людей с ограниченными возможностями здоровья, контролем состояния воздуха, внедрением новых технологий для музеев и т.д.

Напомним, презентация онлайн-платформы по улучшению городской среды SMART URBAN прошла в Новосибирске в августе 2018 года. Назначение проекта — соединять стартапы и бизнес, представителей городской власти для создания технологичных проектов по улучшению городской среды. После регистрации любая российская или зарубежная компания, частное лицо или представители инициативных групп могут предложить свое решение актуальной городской проблемы в одном из четырех блоков: «Транспорт и коммуникации», «Архитектура и жилая среда», «Экология», а также «Культура и искусство».

Фото: Ростислав Нетисов