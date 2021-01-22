Прокуроры назначают крайних, депутатов вызывают «на ковер»

В ближайшее время специальная комиссия по этике горсовета Новосибирска рассмотрит обращения мэрии и прокуратуры в отношении депутатов от коалиции «Новосибирск 2020» Сергея Бойко и Хельги Пироговой. Об этом Хельга Пирогова сообщает на своей странице в соцсети, приложив копии повестки дня комиссии и обращения на имя председателя горсовета Дмитрия Асанцева.

— В информационно-коммуникационной сети «Интернет» размещены материалы, в которых депутаты Бойко и Пирогова призывают жителей Новосибирска принять участие в митинге с демонстрацией, — говорится в тексте обращения. — Бойко Сергей Андреевич информирует о проведении публичного мероприятия <…>, сообщает, что место проведения является его избирательным округом, объясняет, как вести себя во время проведения мероприятия. Пирогова Хельга Вадимовна в аккаунте в соцсети разместила видеоролик с текстом «…выходит каждый город страны» и плакатом «Не закрывать глаза».

— Никаких заявок на проведение массовых мероприятий на данное число в мэрию не поступало, — сообщил глава города на пресс-конференции. — Поэтому любые массовые мероприятия в этот день будут незаконными.

Поводом для заседания послужила предстоящая акция в защиту арестованного несколькими днями назад Алексея Навального, сторонники которой сначала вышли на одиночные пикеты в поддержку политика, а потом стали призывать людей поучаствовать в митинге, несмотря на «коронавирусные» ограничения и запрет подобных мероприятий. При этом, по словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, никакого уведомления о проведении митинга в заявленную дату организаторы не подавали.

Несмотря на отсутствие заявки и, соответственно, официальных организаторов мероприятия, «назначать» последних начала городская прокуратура.

— Позвонили из прокуратуры и назначили организатором митинга, — рассказывает в соцсети активист штаба Навального Елена Носковец. — И все у нас так: захотели — назначили, захотели — посадили, захотели — дворец построили, а потом перестроили. Ну ок. Раз назначили, значит, надо организовывать, нельзя подводить.

Как следует из комментариев, активистка — не единственная, кому прокуратура определила столь «почетную» миссию.

— Моему знакомому, который просто репостнул запись о митинге, такой же звоночек поступил только что, — сообщает один из комментаторов. — Он, как оказалось, числится волонтером штаба, может, из-за этого.

Напомним, что Алексей Навальный был арестован на 30 суток вечером 18 января, тогда же стартовала серия одиночных пикетов его сторонников в центре Новосибирска и прозвучало заявление о предстоящем митинге.