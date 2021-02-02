В Новосибирске бывшего директора Дома культуры будут судить за дачу ложных показаний

Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении в отношении бывшего директора ГАУ НСО «Дом культуры им. Октябрьской Революции», возбужденного за заведомо ложные показания свидетеля в суде, сообщили в пресс-службе СК Росси по Новосибирской области.

В суде рассказали, что в 2019 году в производстве следователей следственного управления СК России по Новосибирской области находилось уголовное дело по обвинению директора строительной организации в совершении мошеннических действий, связанных с хищением денежных средств при производстве ремонтных работ ГАУ НСО «Дом культуры им. Октябрьской Революции».

— В ходе допроса в качестве свидетеля 63-летняя бывший директор ГАУ НСО «Дом культуры им. Октябрьской Революции», предупрежденная об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, желая помочь избежать привлечения к уголовной ответственности 52-летнему директору строительной организации, находясь в следственном органе, а впоследствии и в Железнодорожном районном суде города Новосибирска, дала ложные показания о его непричастности к хищению денежных средств, — говорится в сообщении.

Железнодорожный районный суд отнесся к показаниям бывшего директора ГАУ НСО «Дом культуры им. Октябрьской революции» критически. В ходе предварительного следствия по уголовному делу о даче ложных показаний, фигурантка, с учетом собранных следствием доказательств, сообщила следователю о том, что в ходе ранее проведенных допросов с её участием сообщила не соответствующие действительности сведения по уголовному делу.

В настоящее время предварительное следствие завершено. Уголовное дело направлено в суд с ходатайством следователя о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа обвиняемой.