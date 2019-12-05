В Новосибирске чаще всего владельцев меняют японские и российские автомобили

Эксперты Авито Авто проанализировали, сколько в среднем владельцев указано в ПТС машин, которые продаются на вторичном рынке Новосибирска. Выяснилось, что чаще всего собственники меняются у Toyota, Honda и Nissan. А среди моделей наибольшим количеством владельцев отметились автомобили АвтоВАЗ. В Новосибирске автомобили меняют собственников чаще всего среди крупнейших городов страны.

— В Новосибирске чаще всего 4 и более владельцев вписаны в ПТС автомобилей Toyota (42% от всех продаж марки на вторичном рынке). Второе место занимает Honda – 38% машин японского производителя сменили 4 владельцев и более. На третьем месте Nissan – 35%, — выяснили эксперты Авито Авто.

В Новосибирске среди топ-20 моделей, собственники которых меняются наиболее часто, лидирует японский автомобиль Toyota Corona – 83% от всех продаж модели пришлось на машины, у которых в ПТС указано 4 владельца и больше. Среди автомобилей, у которых в ПТС числится всего один владелец, также лидирует японское авто – Subaru Impreza (25% от продаж модели).

Южнокорейский Hyundai Solaris лидирует среди автомобилей, которые сменили двух владельцев (56% от продажи модели), а Mazda Demio оказалась на первом месте среди машин, у которых в ПТС записаны три владельца (55% от продаж модели).

— Чаще всего в городе на вторичном рынке продаются автомобили, у которых в ПТС записаны 4 владельца и более (31%). На втором месте машины, которые сменили трех владельцев (28%). Чуть меньше машин, у которых было два владельца, и тех, у которых был всего 1 владелец (24% и 17% соответственно), — отметили в пресс-службе Авито Авто.

Отмечается, что в Новосибирске стоимость автомобиля, у которого был один владелец, предсказуемо выше всего и составляет около 584 000 рублей. Машина, которая сменила четырех владельцев или более, стоит на 49% меньше и в среднем обойдется в 301 000 рублей.

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