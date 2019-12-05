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Конкурс на «умные остановки» планируют объявить в первом квартале 2020 года

Сейчас утрясаются последние нюансы их внешнего облика и начинки.
  • 05/12/2019, 19:00
Автор: Юлия Данилова
Конкурс на «умные остановки» планируют объявить в первом квартале 2020 года
После истечения срока действия договора аренды остановки предприниматель завершает свой бизнес-проект, а на его месте концессионер устанавливает «умную остановку».

— Проект концессии мы рассчитали на 156 остановочных пунктов, где предусмотрено размещение объектов дорожного сервиса и 94 — без таких объектов, так как там технические условия не позволяют их разместить. Все остановки расположены по пути следования «гостевых маршрутов», — рассказал, выступая на форуме «Инвестируй в Новосибирск», начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска Максим Леоненко.

Объем инвестиций в проект составляет 310 млн рублей, срок концессии — 15 лет, плата концедента — 0 рублей. Окупаемость вложений пока предусмотрена за счет объектов дорожного сервиса. Сейчас рассматривается возможность размещения на остановочных платформах небольшой рекламы. По словам Леоненко, это повысит окупаемость проекта.

— Мы проанализировали все 250 мест, которые потенциально войдут в концессию. Все договоры аренды с предпринимателями, работающими на площадках остановочных павильонов, заканчиваются максимум в начале 2022 года. После истечения срока действия договора предприниматель завершает свой бизнес-проект, а на его месте концессионер устанавливает «умную остановку», — говорит Леоненко. — Управлению потребительского рынка мэрии Новосибирска поручено проработать альтернативные места размещения таких объектов нестационарной торговли, чтобы предприниматели смогли сохранить свой бизнес. Этот вопрос сейчас прорабатывается.

Концессия по «умным остановкам» проходит согласование в структурах мэрии, в том числе по поводу окончательного вида остановочных платформ, чтобы они соответствовали дизайн-коду, вступившему в силу с 1 ноября, а также финансовой модели. Все подготовительные работы планируется завершить до конца 2019 года, сам конкурс по выбору концессионера мэрия намерена объявить в первом квартале 2020 года.

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