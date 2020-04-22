Кризис и карантин — вектор возможностей

«Здравмедтех-Н» работает на рынке 17 лет, выпускает защитные комплекты для кардиохирургов, костюмы врача-инфекциониста — многослойную защитную одежду, позволяющую врачам и медперсоналу работать с зараженными людьми в условиях эпидемии. Ранее в ходе пресс-тура в ИЯФ СО РАН заместитель генерального директора ООО «Здравмедтех-Новосибирск» Оксана Мурзинова сообщала, что объем производства на предприятии, по сравнению с докризисным, вырос в два раза. За прошлый год на стерилизацию были направлены около 300 тонн продукции. Она также отмечала, что в ближайшее время компания планирует приобретать аппарат для производства масок.

Объем инвестиций в проект собеседник редакции озвучить отказался, но отметил, что речь идет о десятках миллионов рублей. Андрей Гончаров на пресс-конференции назвал сумму 100 млн.

Новосибирская компания «БиоСан» выпускает комплектующие материалы для ПЦР-наборов, диагностирующих коронавирус. Она также планирует увеличить мощности.

— Мы расширяем производство компонентов для ПЦР-систем. Рассчитываем, что в ходе реализации инвестпроекта увеличим объем производства не менее чем в 2 раза. Объем инвестиций в проект составляет около 35-40 млн рублей, — рассказали Infopro54 в компании.

Сроки реализации проектов, по словам Гончарова, будут зависеть не только от того, когда в компанию поступят средства господдержки, но и от того, как сработают поставщики оборудования, как быстро оно будет смонтировано, а также запущено в эксплуатацию.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области