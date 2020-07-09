«Шоколадная фабрика» заметила падение продаж в «традиционной рознице»

Новосибирская компания — ЗАО «Шоколадная фабрика» (входит в холдинг «Объединенные кондитеры») — в 2019 году получила чистую прибыль 63,6 млн рублей, в 2018-м — 14,3 млн. Выручка от реализации продукции за минувший год составила 1,8 млрд рублей (+12,8%), — говорится в годовом отчете предприятия. Рост прибыли в компании объясняют снижением цены реализации и изменением структуры ассортимента в сторону менее доходного и более дешевого.

В 2019 году на фабрике произведены 9293 тонн продукции (+8,4% к 2018 году). В структуре ассортимента 79% составляют весовые конфеты, 11% — зефир, 8% — конфеты в коробках, 2% — новогодние подарки. За год производство весовых конфет выросло на 15% (до 7,4 тысячи тонн). Предприятие выпустило 9 тонн мармелада или 49% от запланированного на 2019 год объема (17 тонн). Судя по отчету, в 2018 году этот вид продукции «Шоколадная фабрика» не выпускала. По остальному ассортименту произошло снижение производства: конфет в коробках — на 9% (произведено 732 тонны), зефира — на 14% (1016 тонн), новогодних подарков — на 20% (144 тонны). При этом производственные мощности предприятия были загружены на 49% (+4% к 2018 году)

— Отрицательное влияние на выручку оказал ценовой фактор и структура ассортимента, — уточняется в отчете. — Положительное — рост объемов производства.

Средняя цена на продукцию предприятия за год выросла по факту на 3% — за счет роста стоимости весовых конфет (+6%), конфет в коробках (+4%) и зефира (+2%). Цена новогодних подарков в среднем не изменилась. Шоколад подешевел на 5%.

Если говорить о структуре сбыта, то 76% продукции в 2019 году фабрика продала через сети, 13% — через дистрибьюторов, 7% — через ЕТП.

— В сравнении с фактом 2018 года, доля сетевых клиентов в общем объеме отгрузок выросла на 1%, при этом удельный вес по дистрибьюторам снизился на 2%. Рост отгрузок в сети обусловлен ростом поставок в ТС «Светофор» (+ 1697 тонн). Снижение удельного веса дистрибьюторов в общем объеме обусловлено падением продаж в «традиционной рознице», — говорится в годовом отчете «Шоколадной фабрики». — В структуре покупателей, по сравнению с планом 2019 года, удельный вес ЕТП вырос в общем объеме на 3%, по дистрибьюторам снизился на 2%, по сетям — на 1% (за счет торговых сетей ООО «Лента» и ООО «ТХ Сибирский гигант»).

По данным отчетности, в связи с ростом количества покупателей, а также наличием договоров с отсрочкой платежа, в 2019 году в компании выросла дебиторская задолженность. Больше всего дебиторки на конец года было у ООО «Розница К-1» — 72 млн рублей, ООО «Лента» — почти 33 млн и ООО «СибирьРазвитиеРитейлГрупп» — около 23 млн рублей.

На 2020 год компания запланировала рост объема продаж на 3% к уровню 2019 года. Для повышения конкурентоспособности предприятие планирует провести модернизацию имеющегося и приобретение нового оборудования, а также увеличить производственную базу.

Более 80% продаж фабрики приходится на домашний рынок — Новосибирск и Новосибирскую область, из них более 50% — на сетевую розницу.

На момент публикации комментарий о результатах работы предприятия в 2019 году и планах на 2020 от пресс-службы холдинга «Объединенные кондитеры» получить не удалось.

Фото: pixabay.com, автор- RoyBuri