ГК «Стрижи» получила проектное финансирование на ЖК «Онега»

ГК «Стрижи» подписала новый договор с ПАО Сбербанк по проектному финансированию с использованием счетов-эскроу на строительство второй очереди ЖК «Онега», общей площадью 50 000 кв метров.
— На сегодняшний день проектное финансирование нашего северного жилого комплекса составляет почти 5 миллиардов рублей, в том числе, мы подписали договор не возобновляемой кредитной линии с использованием счетов-эскроу на сумму 2,5 миллиарда! — сообщила пресс-служба компании. — Вторая очередь ЖК «Онега» — это уже третий подписанный договор с центральным аппаратом ПАО Сбербанк России, что говорит о безусловном лидерстве нашей компании в работе по новым условиям строительного законодательства.
Фото пресс-службы компании
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