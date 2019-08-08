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В Новосибирске дорожают студии

За год средняя цена на них подросла почти на 20%.
  • 08/08/2019, 14:16
В Новосибирске дорожают студии

Средняя стоимость квадратного метра в квартирах-студиях в Новосибирске за год поднялась на 18,6% — до 74,5 тыс. руб., подсчитали специалисты сайта по подбору жилья N1.RU. Доля предложений о продаже студий в общем объеме объявлений о продаже жилья за год выросла с 10% до 11%. В разрезе районов сокращение доли есть только в Кировском и Первомайском районах, а в остальных она либо выросла, либо не изменилась.

Средняя цена студии размером 25 кв. м в июне составила 1,8 млн руб. При этом в Первомайском районе можно купить студию в среднем за 1,3 млн руб., а в центре средние расценки — около 3 млн руб. при площади объекта около 30 кв. м.

Цены на микроквартиры размером до 20 «квадратов»  также выросли. Стоимость одного квадратного метра в самом маленьком жилье увеличилась на 15,7% до 70,7 тыс. руб. за 1 кв. м. Доля микроквартир в общем объёме квартир снизилась на 1%. Сейчас микроквартиры — самый малочисленный сегмент на ранке жилой недвижимости. В него входят гостинки в старых домах-общежитиях, очень маленькие студии в  новых домах эконом класса и даже комнаты в квартирах, в которых установлены санузлы. Минимальная площадь отдельных квартир начинается от 11 «квадратов», говорится в пресс-релизе.

Максимальная доля микроквартир по-прежнему находится в Первомайском районе, но ежегодно она сокращается. Так, за два года снижение составило 14%. Сейчас доля такого жилья в этом районе составляет 39%. Рост доли за этот период оказался максимальным лишь в Ленинском районе — в 2 раза до 14%.

По данным минстроя области, по итогам полугодия однокомнатные квартиры и студии по-прежнему занимают львиную долю в новостройках — 50-55.

Фото: pixabay.com — Ricsi29 

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