«НАЗ им. Чкалова» пробивает новые контракты

— «НАЗ им. В.П. Чкалова», филиал ПАО «Компания «Сухой» успешно подходит к завершению исполнения госконтракта по строительству авиационной техники и сейчас находится в активной фазе переговоров с предприятиями-смежниками, с госкорпорациями о возможности привлечения нового производства, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров.
Он пояснил, что речь идет о ремонте самолетов Су-34, которые завод выпускал ранее. Сейчас подошел срок, когда эту технику нужно планово ремонтировать и модернизировать.
— Сегодня завод находится в активной переговорной фазе для подготовки контрактов и своей дальнейшей деятельности, — добавил Гончаров. — Думаю, что до конца этого года какая-то четкая информация об этом появится. Мы постоянно находимся на связи с руководством завода и по проблемным вещам будем оперативно реагировать, так как для экономики Новосибирской области «НАЗ им. В.П. Чкалова» — знаковое предприятие.
Министр также сообщил, что завод продолжает работу в рамках проекта Sukhoi Superjet.
— Такой заказ тоже есть, и он активно выполняется, — заявил Гончаров.
По данным Минпромторга области, на сегменте производства прочих транспортных средств по итогам первого полугодия 2019 года зафиксирована небольшая тенденция к снижению — 98,7%. Основное влияние на этот показатель оказывает «НАЗ им. В.П. Чкалова».
Фото пресс-службы правительства
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