«НАЗ им. Чкалова» пробивает новые контракты

— «НАЗ им. В.П. Чкалова», филиал ПАО «Компания «Сухой» успешно подходит к завершению исполнения госконтракта по строительству авиационной техники и сейчас находится в активной фазе переговоров с предприятиями-смежниками, с госкорпорациями о возможности привлечения нового производства, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров.

Он пояснил, что речь идет о ремонте самолетов Су-34, которые завод выпускал ранее. Сейчас подошел срок, когда эту технику нужно планово ремонтировать и модернизировать.

— Сегодня завод находится в активной переговорной фазе для подготовки контрактов и своей дальнейшей деятельности, — добавил Гончаров. — Думаю, что до конца этого года какая-то четкая информация об этом появится. Мы постоянно находимся на связи с руководством завода и по проблемным вещам будем оперативно реагировать, так как для экономики Новосибирской области «НАЗ им. В.П. Чкалова» — знаковое предприятие.

Министр также сообщил, что завод продолжает работу в рамках проекта Sukhoi Superjet.

— Такой заказ тоже есть, и он активно выполняется, — заявил Гончаров.

Напомним, в мае этого года в региональных СМИ появилась информация о возможном закрытии «НАЗ им. В.П. Чкалова» после того, как предприятие досрочно завершит выполнение гособоронзаказа, массовом сокращении сотрудников и переносе производства на другое предприятие «Компании «Сухой» в Комсомольск-на-Амуре. Тогда представители городской и областной власти воздерживались комментировать эту тему. «Объединенная авиастроительная корпорация» (в ее структуру входит «Компания «Сухой») информацию опровергла. В конце мая на предприятие приезжал председатель совета директоров ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Анатолий Сердюков.

По данным Минпромторга области, на сегменте производства прочих транспортных средств по итогам первого полугодия 2019 года зафиксирована небольшая тенденция к снижению — 98,7%. Основное влияние на этот показатель оказывает «НАЗ им. В.П. Чкалова».

Фото пресс-службы правительства