В Новосибирске и области заметно похолодает в последнюю неделю декабря

По данным синоптиков популярных погодных сервисов, в последнюю неделю декабря 2022 года в Новосибирске и районах области ожидаются сильные снегопады и постепенное похолодание.

Согласно прогнозу «Яндекс. Погода», осадки будут сопровождать всю предновогоднюю неделю — с 26 по 31 декабря. Небо будет пасмурным, а солнце появится только в первый день нового года.

Большую часть последней недели года в Новосибирске ожидается тёплая погода. В понедельник, 26 декабря, воздух прогреется до -5 градусов.

Во вторник, 27 декабря, станет немного прохладнее — уже -11 градусов днем и -17 градусов ночью.

Постепенно в город начнут возвращаться морозы.

Так, в пятницу и субботу, 30 и 31 декабря, ночью ожидается −22 — 24 градуса, днем 15 −18 градусов ниже ноля.

Сервис Gismeteo прогнозирует обильные снегопады в понедельник, среду, четверг и воскресенье.

Кроме того, ресурс предупреждает о сильных морозах. Температура будет понижаться постепенно — с -6 до -31 градуса. Холод будет ощущаться сильнее из-за сильного ветра со скоростью до 10 м/с.

По данным сервиса World Weather, резкого похолодания стоит ожидать к 31 декабря. Столбики термометров опустятся до -29 градусов. Однако 1 января 2023 года днем станет чуть теплее, и столбики термометров покажут -20 градусов, ночью — -25 градусов.

Ранее редакция сообщала, что в дни новогодних каникул общественный транспорт Новосибирска будет возить школьников региона бесплатно.

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