В Новосибирске ищут подрядчика для строительства сетей связи для новых зданий Академпарка

В Новосибирской области объявлен аукцион по строительству сетей связи, входящих в состав технологического парка. Строительство осуществляется в рамках реализации проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021 – 2025 годов на площадке п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области». Заказчик — ГКУ Новосибирской области «Управление контрактной системы».

Проектом намечено строительство разветвленной волоконно-оптической сети связи, предназначенной для организации широкополосного доступа к сети Интернет. Работы включают в себя прокладку подземных линейно-кабельных сооружений связи, включающих в себя кабельную канализацию и волоконно-оптические кабели.

Начальный пункт линейного объекта расположен в узле связи поселка «Горки Академпарка». Конечными пунктами проектируемого линейного объекта являются оптические разветвительные муфты, к которым в дальнейшем будут подключаться здания №1 — №11. Вопросы организации кабельных вводов в здания и прокладка кабелей внутри зданий, организация структурированной кабельной сети здания, установка в зданиях активного сетевого оборудования будут решены в рамках проектирования зданий по отдельным титулам и в настоящем проекте не рассматриваются.

Проектом предусмотрены четыре магистральных линии. Общая протяженность всех магистральных кабелей 1,334 км, в том числе 1,058 км емкостью 24 волокна и 0,276 км — емкостью 16 волокон.

Цена контракта — 2 495 632,62 рублей (с учетом НДС). Источник финансирования — областной бюджет Новосибирской области.

Технопарк Новосибирского Академгородка (Академпарк), создан в 2007 году по решению областных властей. Сегодня на его площадке работает 334 компании-резидента, более 9 тысяч сотрудников, 123 резидента бизнес-инкубатора. Академпарк входит в число крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области. С 2017 по 2020 год объем налоговых отчислений увеличился почти в два раза — до 1,5 млрд руб. Создание второй очереди Академпарка предусмотрено утвержденной правительством региона госпрограммой Новосибирской области «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в Новосибирской области». Проект развития Академпарка является частью программы «Академгородок 2.0». Проект предполагает строительство новых объектов технопарка общей площадью более 65 тыс. кв.м. Суммарный объём инвестиций оценивается на уровне 5,5 млрд руб.

Ранее редакция сообщала, что Технопарк готовит заявки на строительство еще двух очередей.