Военные записали видеопоздравление для новосибирских первоклассников из зоны СВО

Жители Новосибирской области, которые сейчас защищают честь Родины и покой мирных жителей ЛНР и ДНР отправили патриотичную видеооткрытку для школьников.

Ролик бойцы передали через активистов Народного фронта.

— Славные воины России сделают всё возможное, чтобы вы были счастливы и постигали гранит науки без страхов и рисков. Вы — будущее России! Знание — сила, – говорят сибиряки, находящиеся в зоне проведения СВО.

Отдельно военнослужащие обратились к первоклассникам, пожелав им легкой и насыщенной учебы.

Ранее редакция сообщала, что в этом году за парты сели более 24 тысяч первоклассников.