Технопарк готовит заявки на строительство еще двух очередей

В рамках форума «Технопром-2023» АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» подписал протоколы о намерениях с ООО «Сибмашкомплект» и ООО «Академ Кластер» по реализации инвестиционных проектов. В ближайшее время планируется подписание инвестиционного договора, в рамках которого компании инвестируют в строительство новой очереди Технопарка.

Коммерческий директор «Сибмашкомплекта» Никита Филиппов пояснил, что компания уже давно является резидентом Технопарка и сейчас решилась на расширение производства. «Сибмашкомплект» занимается автоматизацией технологических процессов на промышленных предприятиях, разработкой и производством промышленного оборудования. В трехэтажном здании планируется получить около 3 тысяч кв. м площадей.

— Нам сейчас необходимы качественные, современные производственные площади для размещения производственного оборудования, а также офисные помещения для размещения квалифицированных специалистов машиностроения, — говорит Никита Филиппов. — У нас нет серийных продуктов, мы работаем по нестандартным заказам. Основное направление — заказы от ОПК, «Росатома».

Как пояснил Дмитрий Верховод, здание №3 в новой очереди Технопарка будет построено в интересах двух резидентов: «Сибмашкомплекта» и «Академ Кластера».

Гендиректор ООО «Академ Кластер» Роман Корольков рассказал, что его предприятие планирует построить около 3 тысяч кв. м.

— Мы давно занимаемся освещением, формируем ночной облик городов по всей стране: на Севере, в Сочи, в Челябинске. На территории Технопарка мы планируем возвести производственную площадку, которая расширит наши возможности. Сейчас мы не успеваем производить те системы освещения, которые необходимы для реализации масштабных инфраструктурных проектов, — уточнил предприниматель. — На площадке будет участок разработки систем освещения, центр разработки управления освещением городов, а также площадка по созданию светодиодов для светильников на светодиодах.

На новой площадке компания планирует увеличить объем производства вдвое. Объем инвестиций в проект «Академ Кластер» на начальном этапе составит около 150 млн рублей.

Напомним, проект развития инфраструктуры Технопарка на 2021-2027 годы предполагает строительство объектов площадью более 65 тысяч кв. м. Всего будут построены 5 зданий. Суммарный объем инвестиций — более 5,5 млрд рублей. На площадках планируется создание более 900 новых рабочих мест, сумма налоговых отчислений на период окупаемости проекта до 2032 года — около 3 млрд рублей.

Между тем, по словам Дмитрия Верховода, Академпарк уже подал заявку на следующую очередь. Ее планируется построить на улице Будкера, она займет 3,5 га — 11 тысяч кв. м. Расчетный объем инвестиций в строительство — около 1 млрд рублей (Из расчета 85 тысяч рублей за «квадрат»).

— На ближайший инвестсовет мы вынесем рассмотрение этого проекта. Как только заявка будет рассмотрена, начнем работу. Пул инвесторов на эту площадку у нас уже сформирован, — говорит Верховод. — У нас остается неосвоенной одна территория — в квартале Николаева, Инженерная, Будкера. До конца 2023 года планируем заявиться на нее. На площадке будут построены еще около 40 тысяч кв. м.

Завершить строительство всех очередей планируется до 2030 года. В результате реализации инвестпроекта площади Академпарка увеличатся более чем вдвое.

Ранее редакция сообщала о том, что вторую очередь Академпарка планируют запустить до конца 2025 года.