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Основные причины возникновения болей в спине

  • 26/11/2019, 10:18

Спина является уязвимым местом, она предрасположена к травмам. Основными функциями позвоночника являются: опорная, двигательная и амортизирующая. Исходя из этого можно сделать вывод, что к недомоганиям приводят неправильная осанка и большие нагрузки.

Причины болей в спине

Это не всегда говорит о наличии серьезного заболевания. После больших нагрузок дискоморт может возникать даже при кашле. Правда, в некоторых случаях это может быть симптомом серьезного заболевания. Они проявляются в различных формах.

Почему возникают боли после пробуждения?

Утренние болевые ощущения возникают по следующим причинам:

  • Остеохондроз;
  • Неправильная поза во сне;
  • Переохлаждение;
  • Некачественный матрац;
  • Избыточный вес.

Болезни суставов

В данном случае дискомфорт в спине указывает о наличии проблем со здоровьем. Чаще всего причиной этому является артрит. В некоторых случаях к недомоганию приводят остеомиелит, остеохондроз, межпозвоночная грыжа или болезнь Бехтерева.

Болезни мускулатуры

Вы часто замечали, что ноют именно мышцы спины? Причиной этому могут быть переохлаждение или сильная усталость. Проявляется это в виде спазмов, что приводит к снижению подвижности. Помимо этого, к мышечным болям могут привести инфекции мышечных тканей. Негативно влияет на самочувствие полимиозит, полимигалия.

Патологии спинного мозга

Спинной мозг является связующим звеном между головным мозгом и организмом человека. Она осуществляется с помощью нервов. Всего у человека их 31. Каждый отвечает за свой участок. Их заболевание характеризуется онемением, слабостью мышц и конечностей. Это серьезная патология, требующая врачебного вмешательства. Они возникают по следующим причинам:

  • Травма позвоночника;
  • Нарушение кровообращения;
  • Возникновение абсцессов;
  • ВИЧ;
  • Сифилис;
  • Чрезмерное накопление жидкости в полостях;
  • Нехватка меди и витамина B;
  • Рак;
  • Кровоизлияние;
  • Перелом.

Из-за психосоматики

Боли, вызванные по причине психологических проблем, официально рассматриваются медициной. Допустим, неприятности на работе или в семье на протяжении длительного периода могут привести к появлению таких симптомов.

Виды болей в спине

Боли в спине могут быть вызваны различными заболеваниями. Разберем основные из них, а также их характер.

Ноющая боль

  • Ломбаго. Вызывается большими нагрузками. Проявляется в виде ноющей боли. Чаще всего прекращается спустя несколько дней;
  • Резкие движения, растяжение мышц называется миозитом;
  • Остеохондроз приводит к смещению межпозвоночных дисков. Появляется из-за чрезмерных нагрузок.

Острая, отдающая в конечности

  • Боли, вызванные остеохондрозом, усиливаются во время кашля и напряжения;
  • Радикулиту свойствена постоянная тупая боль. Чаще всего локализируется с одной стороны и отдает в бедро, ногу. Может вызвать онемение. Усиливается при движении;
  • При межпозвоночной грыже боли усиливаются во время движения, наклонов, чихании. Обычно сопровождается слабостью в ноге.

Распирающая

Возникает по причине болезней сердца. Проявляется в виде болей в районе грудины и верхнего отдела спины.

По локализации

Данная глава посвящена причинам возникновения дискомфорта.

Боль в правой части

Появляется из-за проблем с почками. Помимо этого имеется ряд заболеваний, для которых характерен такой симптом:

  • Лишний вес;
  • Воспаление аппендикса;
  • Травмы;
  • Патологии органов дыхательной системы;
  • Большие физические нагрузки.

Боль в левой части

Встречаются случаи возникновения недомоганий в левой части спины. Они могут быть вызваны такими факторами:

  • Травмы позвоночника;
  • Болезни селезенки;
  • Проблемы с почками;
  • Заболевания органов дыхания;
  • Болезни сердца;
  • Межреберная невралгия;
  • Проблемы с половыми органами. Проявляются в виде тянущей боли в левом боку со стороны спины.

Боль в области поясницы

Чаще всего спина в области поясницы ноет во время грыжи, радикулита и остеохондроза. Также причинами могут быть травмы, чрезмерные нагрузки. Перечень других заболеваний, вызывающих дискомфорт:

  • Артрит;
  • Инфекции. Среди них туберкулез, абсцесс;
  • Рак;
  • Синдром Рейтера;
  • Защемление нерва;
  • Остеопороз.

В области лопаток

Болезненные ощущения в верхней части характерны при следующих недугах:

  • Болезни печени;
  • Панкреатит;
  • Сколиоз;
  • Различные травмы;
  • Желчнокаменная болезнь;
  • ВСД;
  • Инфекционные заболевания.

Чаще всего дискомфорт возникает из-за компрессии нервных отростков. К этому может привести остеоартроз, радикулит, спондилез. Причиной чему могут послужить переутомление или травмы позвоночника.

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