Основные причины возникновения болей в спине

Спина является уязвимым местом, она предрасположена к травмам. Основными функциями позвоночника являются: опорная, двигательная и амортизирующая. Исходя из этого можно сделать вывод, что к недомоганиям приводят неправильная осанка и большие нагрузки.
Причины болей в спине
Это не всегда говорит о наличии серьезного заболевания. После больших нагрузок дискоморт может возникать даже при кашле. Правда, в некоторых случаях это может быть симптомом серьезного заболевания. Они проявляются в различных формах.
Почему возникают боли после пробуждения?
Утренние болевые ощущения возникают по следующим причинам:
Болезни суставов
В данном случае дискомфорт в спине указывает о наличии проблем со здоровьем. Чаще всего причиной этому является артрит. В некоторых случаях к недомоганию приводят остеомиелит, остеохондроз, межпозвоночная грыжа или болезнь Бехтерева.
Болезни мускулатуры
Вы часто замечали, что ноют именно мышцы спины? Причиной этому могут быть переохлаждение или сильная усталость. Проявляется это в виде спазмов, что приводит к снижению подвижности. Помимо этого, к мышечным болям могут привести инфекции мышечных тканей. Негативно влияет на самочувствие полимиозит, полимигалия.
Патологии спинного мозга
Спинной мозг является связующим звеном между головным мозгом и организмом человека. Она осуществляется с помощью нервов. Всего у человека их 31. Каждый отвечает за свой участок. Их заболевание характеризуется онемением, слабостью мышц и конечностей. Это серьезная патология, требующая врачебного вмешательства. Они возникают по следующим причинам:
Из-за психосоматики
Боли, вызванные по причине психологических проблем, официально рассматриваются медициной. Допустим, неприятности на работе или в семье на протяжении длительного периода могут привести к появлению таких симптомов.
Виды болей в спине
Боли в спине могут быть вызваны различными заболеваниями. Разберем основные из них, а также их характер.
Ноющая боль
Острая, отдающая в конечности
Распирающая
Возникает по причине болезней сердца. Проявляется в виде болей в районе грудины и верхнего отдела спины.
По локализации
Данная глава посвящена причинам возникновения дискомфорта.
Боль в правой части
Появляется из-за проблем с почками. Помимо этого имеется ряд заболеваний, для которых характерен такой симптом:
Боль в левой части
Встречаются случаи возникновения недомоганий в левой части спины. Они могут быть вызваны такими факторами:
Боль в области поясницы
Чаще всего спина в области поясницы ноет во время грыжи, радикулита и остеохондроза. Также причинами могут быть травмы, чрезмерные нагрузки. Перечень других заболеваний, вызывающих дискомфорт:
В области лопаток
Болезненные ощущения в верхней части характерны при следующих недугах:
Чаще всего дискомфорт возникает из-за компрессии нервных отростков. К этому может привести остеоартроз, радикулит, спондилез. Причиной чему могут послужить переутомление или травмы позвоночника.
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