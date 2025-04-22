В Новосибирске изменили график выплаты пенсий из-за майских праздников

Пенсионеры, которые обычно получают выплаты с 1 по 4 мая, смогут получить деньги 30 апреля. А те, кому пенсия положена с 5 по 11 мая, получат её с 5 по 7 мая.
— Государство гарантирует своевременное выполнение обязательств перед пенсионерами, даже в праздничные дни, — отмечают в Отделении Социального фонда России по Новосибирской области.
С 11 мая выплаты будут осуществляться в соответствии с обычным графиком.
Деньги можно получить как на банковскую карту, так и через «Почту России».
В региональном отделении Пенсионного фонда России отметили, что сроки выплат носят рекомендательный характер. В некоторых районах возможны незначительные отклонения из-за особенностей работы финансовых учреждений.
Для получения точной информации о датах выплат пенсионерам рекомендуется обращаться в местные отделения Пенсионного фонда или банков.
Ранее редакция сообщала о том, что каждый шестой новосибирец старше 50 планирует переезд за границу на пенсии. Каждый десятый житель Новосибирска, который находится в предпенсионном возрасте (11%), хотел бы переехать из города.
Источник фото: нейросеть Щедеврум
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