В Новосибирске изменили график выплаты пенсий из-за майских праздников

Пенсионеры, которые обычно получают выплаты с 1 по 4 мая, смогут получить деньги 30 апреля. А те, кому пенсия положена с 5 по 11 мая, получат её с 5 по 7 мая.

— Государство гарантирует своевременное выполнение обязательств перед пенсионерами, даже в праздничные дни, — отмечают в Отделении Социального фонда России по Новосибирской области.

С 11 мая выплаты будут осуществляться в соответствии с обычным графиком.

Деньги можно получить как на банковскую карту, так и через «Почту России».

В региональном отделении Пенсионного фонда России отметили, что сроки выплат носят рекомендательный характер. В некоторых районах возможны незначительные отклонения из-за особенностей работы финансовых учреждений.

Для получения точной информации о датах выплат пенсионерам рекомендуется обращаться в местные отделения Пенсионного фонда или банков.

Ранее редакция сообщала о том, что каждый шестой новосибирец старше 50 планирует переезд за границу на пенсии. Каждый десятый житель Новосибирска, который находится в предпенсионном возрасте (11%), хотел бы переехать из города.