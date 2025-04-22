Участок в Заельцовском бору Новосибирска выставили на торги

Мэрия Новосибирска выставила на торги участок в Заельцовском бору. На аукционе будет разыгрываться право заключения договора аренды лесного участка площадью 7.7 га, находящегося в муниципальной собственности города, «для осуществления рекреационной деятельности».
Судя по кадастровой карте, речь идет об участке, расположенном у входа в ПКИО «Заельцовский». Общественник Михаил Рязанцев отмечает, что это территория катка «Горячий лёд» и 500 метров от дороги за ним.
Начальная цена арендной платы — 162,7 тысяч рублей. Шаг аукциона — 5%. Ограничения использования леса устанавливаются статьями 111, 113, 116 Лесного Кодекса Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом Новосибирского городского лесничества, уточняется в тендерной документации.
— Ситуация странная. Строить на этом участке нельзя. Рубить тоже. Закрыть проход и доступ не получится. В чем коммерческая ценность этой земли и кому она нужна не очень понятно, — рассуждает Рязанцев.
Напомним, в апреле стало известно, что в мэрии разрабатывается новое постановление, регулирующее порядок входа малого бизнеса в парковые зоны. Согласно этому документу, право аренды земли в парках будет разыгрываться на конкурсной основе. Не исключено, что ключевым интересантом на аренду участка будет предприниматель, который уже ведет на площадке свою деятельность.
Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска подала в суд на застройщика. Муниципалитет оспаривает право девелопера на незавершенные строительством объекты, расположенные в Заельцовском бору.
Иллюстрация базовая — 2ГИС, автор: Снежинка, фото внутри текста – Михаила Рязанцева.
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