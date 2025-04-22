Цены на вторичку в Новосибирске пошли вверх

С начала марта по середину апреля 2025 года цены на строящееся жилье выросли в 8 из 16 городов-миллионников России. К таким выводам пришли эксперты классифайда «Витрина недвижимости Restate». Они уверены, что после провала в январе и феврале количество сделок на рынке в марте стабилизировалось.

Одним из таких «быстрорастущих» городов стала Казань. Всего за полтора месяца средняя стоимость квадратного метра в новостройках здесь выросла сразу на 22 тыс. рублей (+12%) – это рекордный показатель среди всех «миллионников». Вторым по темпам роста цен оказался Волгоград (на 12 тыс. рублей за «квадрат» или чуть менее 10%). Замыкает тройку лидеров Воронеж (на 8 тыс. рублей или 7%).

В Новосибирске тенденция противоположная: цены на новостройки за полтора месяца упали на 3% — со 174 тысяч рублей за кв. метр в марте 2025 года до 169 тысяч рублей по состоянию на 20 апреля.

А вот ценник на вторичку в Новосибирске, напротив, вырос. За полтора месяца стоимость квадрата «подросла» на 4% со 129 тысяч за кв. метр до 134 тысяч рублей.

— То, о чём уже давно предупреждали эксперты – цены на новостройки не будут падать при любом уровне ключевой ставки – подтверждается. Застройщики снизили темпы вывода в продажу новых проектов, что помогает ценам не только держаться, но местами и расти. В особенности на самых важных и больших по объему рынках и там, где, наоборот, объем предложения и так был невелик. Отдельные корректировки вниз имеют локальное и временное распространение, не меняя общий тренд в целом, — уверены эксперты.

По данным RID Analitics, за первый квартал 2025 года в Новосибирске проданы 4646 квартир ― как в строящихся домах, так и в новостройках. Это на 11% меньше, чем в четвертом квартале 2024 года и на 27%, чем в первом квартале 2024 года. Директор компании Елена Ермолаева констатировала, что средняя цена предложения за «квадрат» в марте на вторичке в городе составляла 130 тысяч рублей, в сданных домах — 160 тысяч, а в строящихся — 165 тысяч рублей. К декабрю цена на вторичном рынке поднялась на 5,5%, на первичном — на 3%.

Эксперт пока не берется прогнозировать дальнейшее развитие ситуации. По ее словам, если средства с депозитов граждан начнут массово перетекать в новостройки, это в очередной раз разгонит цены.

Ранее редакция сообщала, что Минстрой снизил среднюю цену «квадрата» жилья в Новосибирской области. Во втором квартале 2025 года она составит 114,1 тыс рублей.