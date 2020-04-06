Коронавирус принес дополнительные риски по бюджетным доходам

В правительстве Новосибирской области назвали новые приоритетные расходы бюджета на 2020 год. Как сообщил в своем докладе на заседании правительства министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко, в числе таковых дополнительные меры социальной поддержки населения области, меры поддержки бизнеса, а также меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области. При этом, по словам министра, областной бюджет текущего года в значительной мере подвержен ряду рисков из-за экономической ситуации, сложившейся на мировом уровне.

— В марте возникли обстоятельства, значительно влияющие на макроэкономику, — говорит министр. — Это снижение курса национальной валюты в связи со снижением цен на нефть как главного источника экспортной выручки. Второй фактор: в связи с мероприятиями, посвященными предотвращению коронавирусной инфекции, на международном уровне был введен карантин, ограничивающий движение товаров. Приняты ограничительные меры и внутри страны. Стресс-оценка их влияния на бюджет показала дополнительные риски потери собственных доходов бюджета по поступлению налога на прибыль и налога по упрощенной системе налогообложения.

Напомним, что соответствующие корректировки и обострение проблем в экономике региона анонсировал губернатор области Андрей Травников во время своего заявления о снятии ограничений на работы промышленных и строительных компаний.

Что касается обозначенных министром доходных статей бюджета, таких как налог на прибыль и налог по упрощенной системе (УСН), то еще по итогам «мирного» 2019 года область показала значительный недосбор. В полтора раза сократились платежи по налогу на прибыль в сфере добычи полезных ископаемых. Отрасль обрабатывающих производств дала снижение более чем на 900 млн рублей. Оптовая и розничная торговля, деятельность в сфере информации и связи не показали прироста по налогу за прибыль. Финансово-страховая отрасль, наоборот, показала положительную динамику в 106,7%, но, по словам Голубенко, с точки зрения самой динамики, она замедлилась почти в 2,5 раза (по сравнению с результатами 2018 года). В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром две ключевые компании — АО «Сибэко» и АО «РЭС» — уменьшили свои платежи по налогу на прибыль более, чем в два раза (минус 422 млн рублей). Общий прирост по налогу на прибыль составил 190 млн.

Область недобрала по налогам 4,5 млрд рублей — По итогам 2019 года министерство финансов обратилось ко всем крупным налогоплательщикам региона с просьбой обменяться информацией о реальной ситуации на рынке, прогнозами на 2020 год, — говорит министр. — Две компании — АО «Сибэко» и АО «РЭС» — отказались взаимодействовать с министерством финансов. Считаю, что в текущей ситуации позиция этих компаний является крайне неконструктивной.

Поступления налогов по упрощенной системе налогообложения, по данным регионального минфина, дали прирост 454 млн. План 2019 года не был выполнен на 1,1 млрд рублей.

— Итоги по недоимке показали сокращение этого показателя в бюджет на 309 млн, — сообщает Голубенко. — Недоимка, зафиксированная на конец 2019 года, — 3,7 млрд рублей. Основное сокращение произошло по предприятиям и физлицам на территории Новосибирска.

В то же время в региональном правительстве отмечают, что по ряду показателей бюджета-2019, в 2020 году добиться схожих результатов будет значительно сложнее.

— По итогам 2019 года, несмотря на отклонение в минус от плановых показателей доходной части, удалось не нарастить госдолг и не допустить неисполнения каких-то обязательств, — говорит губернатор. — 2020 год нам придется совмещать плановые и неплановые решения. Бюджетную политику мы должны вести очень осторожно. При подаче цифр в министерство финансов, на основании которых вы запрашиваете средства резервного фонда, следует очень четко их обосновывать, чтобы сэкономить время, не тратить на двойную, тройную, четвертную перепроверку и корректировку. Еще раз попрошу подойти очень ответственно к формированию заявки на средства из резервного фонда.

О готовности оперативно работать по внесению изменений в бюджет в сложившихся экономических условиях заявляют и представители законодательной власти.

— Мы готовы работать в ускоренном режиме по внесению изменений в бюджет, что касается коронавирусной инфекции, — говорит председатель регионального парламента Андрей Шимкив.

По информации министерства финансов Новосибирской области, по итогам 2019 года доходная часть исполнена на 98% (159,6 млрд рублей). Расходная часть исполнена почти на 95% (165,9 млрд). Дефицит — 6,2 млрд. Дефицит был обеспечен не заемными источниками, а свободными остатками средств, которые позволили его закрыть без заимствований. Бюджетный баланс был достигнут за счет фактической невостребованности ассигнований 2019 года по собственным расходам на сумму 8,3 млрд рублей. Часть этих ассигнований стала дополнительной нагрузкой на бюджет 2020 года. Некоторые из них уже включены в законопроект о внесении изменений в закон об областном бюджете. Это ассигнования дорожного фонда (896 млн рублей) и ассигнования на поставку дорогостоящего оборудования в медицинские организации (353 млн рублей). Таким образом, как считают в областном правительстве, риски собственных доходов 2020 года будут сдерживать оперативность действий при корректировке расходов текущего бюджета.

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