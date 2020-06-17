В Новосибирске малый и средний бизнес начинает возрождаться

Работодатели Новосибирска, которые принадлежат к сегменту малого и среднего бизнеса, в мае опубликовали на 31% больше вакансий, чем в апреле, выяснил аналитический центр Авито Работы. Из 24 групп массовых профессий, которые рассматривались в рамках исследования, рост количества объявлений от работодателей отмечен уже в четырнадцати.

Сильнее всего за последний месяц весны выросла сфера «Госслужба, НКО» — вакансий в ней стало больше на 250%. Кроме того, высокие темпы роста отмечены в сфере «Охрана, безопасность» (+114% вакансий за месяц) и в сферах «Искусство, развлечения» и «Строительство» (на 50% больше вакансий в каждой).

— Малый бизнес обычно восстанавливается чуть быстрее крупных компаний — об этом можно судить по количеству новых вакансий, и мы уже видим позитивную тенденцию. В этом году мы столкнулись с уникальной ситуацией, когда заморозилось абсолютное большинство предприятий. И хотя динамика позитивная и предприниматели возвращаются к активной деятельности, необходимо четко понимать, что это именно восстановление, а не динамичный рост. Кроме того, на фоне снижения покупательской способности, стоит ожидать перетекания предприятий СМБ в сегмент «эконом», так как премиум-услуги или продукты будут пользоваться меньшей популярностью, — отмечает управляющий директор Авито Работы Артём Кумпель.

По его словам, с целом по стране этот сегмент рынка труда начинает постепенно оправляться от коронавирусного удара: в малом и среднем бизнесе в мае было опубликовано на 18% больше вакансий, чем в апреле. Ранее аналитический центр Авито Работы выяснил, что в мае общее количество вакансий по стране (без учета размера компании-работодателя) выросло на 6% по сравнению с апрелем 2020 года.

— Больше всего оживление малого и среднего бизнеса заметно в Сибири. Самое большое увеличение количества вакансий за месяц отмечено в Красноярске (+39%). Следом идет Тюмень (+37% объявлений), третье место поделили Новосибирск и Омск, где работодатели за май опубликовали на 31% больше вакансий, чем за апрель. Замыкает список Пермь (+29% вакансий), — отмечают аналитики Авито Работа.

Москва находится на последнем месте по темпам восстановления СМБ. Она замыкает рейтинг крупнейших городов по этому показателю — за последний весенний месяц количество вакансий увеличилось всего на 4%. Это связано с тем, что ограничительные меры в столице стали постепенно снимать лишь в середине июня.

Фото: pixabay.com, автор- kalhh