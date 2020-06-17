Работу с долгостроями в Новосибирске сдерживают федералы

— У нас отработаны все механизмы деятельности регионального Фонда защиты участников долевого строительства, готова юридическая и экономическая база, но по факту деятельность федерального ППК «Фонд» приостановлена в связи с пандемией, — сообщил, выступая на заседании комитета регионального парламента, министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

По его словам, сейчас регион ждет приезда специалистов инструментального контроля из Москвы (ППК «Фонд»), чтобы они сделали техническую оценку домов, заявленных к достройке в рамках программы фонда. Только после этого область сможет объявить конкурс в рамках 44-ФЗ по выбору подрядчиков для достройки объектов незавершенного строительства. По предварительным данным, эксперты должны приехать после 20 июня.

— В такой ситуации оказались не только мы — все регионы, участвующие в программе. Минстрой РФ понял ситуацию. Мы предложили передать инструментальный контроль с федерального на региональный уровень, чтобы ускорить и упростить этот процесс. Если это решение будет принято, то мы сделаем оценку в течение недели и перейдем к следующему этапу, — говорит Шмидт.

Депутат заксобрания, председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков предложил коллегам поддержать региональный фонд и минстрой, а также обратиться через сессию на федеральный уровень.

— Есть поручение президента РФ, согласно которому проблема обманутых дольщиков в стране должна быть решена к 2025 году. По оценкам экспертов, Новосибирску для этого необходимо около 20 млрд рублей, то есть около 5 млрд ежегодно. По факту мы видим, что программа не выполняется из-за неповоротливости федерального фонда. Регион в тяжелой финансовой ситуации несет убытки из-за зарезервированных на эти цели средств. Инструментальный контроль по такой программе изначально нужно было отдавать на места, — заявляет Поляков.

— Понятно, что во многом на ситуацию повлияли сложившиеся обстоятельства. Но временной фактор работает не в нашу пользу, — подчеркнул он.

Председатель комитета Евгений Покровский также заявил, что область выполнила все свои обязательства, которые были необходимы для решения проблемы обманутых дольщиков, но не видит ответных шагов со стороны федерального фонда.

В итоге комитет решил вынести на сессию обращение к генеральному директору АО «Дом.РФ» Виталию Мутко и вице-премьеру правительства РФ, курирующему данную отрасль, с просьбой принять решения, ускоряющие процесс урегулирования ситуации с обманутыми дольщиками.

Через Совет Федерации регион также внес предложение об изменении условий финансирования с нынешних 22%/78% на 4%/96%.

— Мы практически заручились поддержкой сенаторов. Если нам удастся пересмотреть условия, то регионы получат возможность использовать больше средств для решения проблем дольщиков, — говорит Игорь Шмидт.

Первый транш, полученный от ППК «Фонд» область рассчитывает направить на достройку трех домов: в городе Обь, двух в Закаменском микрорайоне, а также на выплаты покупателям дома в поселке Краснообск. Если условия софинансирования будут изменены, то к этому списку подключатся еще три дома: один в Закаменском микрорайоне и два на улице Вилюйской.

Напомним, в 2020 году на софинансирование решения проблемы дольщиков в региональном бюджете выделены 289 млн рублей, еще более 700 млн должны прийти из ППК «Фонд». В 2021 и 2022 годах — по 200 млн.

Что касается еще одного крупного долгостроя в Новомарусино, то, по словам Ивана Шмидта, сейчас область решает вопрос о получении средств на его достройку из государственного компенсационного фонда долевого строительства, так как застройщик вносил в него страховые взносы. Министр пояснил, что заседание первого после введения режима самоизоляции наблюдательного совет фонда может состояться 20 июня.

Фото из группы ЖК Закаменский.Новосибирск ВКонтакте