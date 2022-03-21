В Новосибирске McDonald’s не только продолжил свою работу, но и ищет новых сотрудников

Новосибирская компания ООО «ГиД», франчайзинговый партнер McDonald’s, заявила, что никакого закрытия не будет.

— Оснований для закрытия нет. И зарплата, и премии у нас белые, — рассказали КП-Новосибирск в компании. — Трудоустройство только официальное.

По словам кадровика, график выстраивается индивидуально. Работников поощряют за выполнение разных планов.

За час сотрудник зарабатывает 139 рублей. Плюс ко всему можно привести в компанию друга, и за это, как в сетевых компаниях, начислят приятный бонус.

— Все наши работники универсальные. Они и за кассой стоят, и готовят, и уборкой зала занимаются, — говорит собеседница.

Напомним, франчайзи принадлежат 25 точек McDonald’s в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском и Красноярском крае, и республике Алтай. Сама компания зарегистрирована в Новокузнецке.

Как сообщалось, американская McDonald’s с 14 марта временно приостанавливает обслуживание в предприятиях сети в России. Расходы на выполнение обязательств перед сотрудниками и контрагентами компания оценила в сумму до $50 млн в месяц.