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Weatherford International объявила о прекращении инвестиций и внедрения технологий в России

  • 21/03/2022, 11:12
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Weatherford International объявила о прекращении инвестиций и внедрения технологий в России
Ранее такое решение приняли Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes.

Как соообщает «Ъ» Нефтесервисная компания Weatherford International объявила о прекращении инвестиций и внедрения технологий в России. Компания стала последней из «большой четверки», которая остановила деятельность в РФ из-за ситуации на Украине.

По словам президента и CEO компании Гириша Салиграма, Weatherford не имеет активных совместных предприятий или партнерств на территории Российской Федерации. Он отметил, что компания будет соблюдать «меняющийся ландшафт» санкций и продолжать выполнять существующие контрактные обязательства.

Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

Фото: pixabay.com — TBIT

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина технологии санкции инвестиции


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