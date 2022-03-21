Малый и средний бизнес может получить льготный кредит при отсутствии залога

Компании малого и среднего бизнеса при нехватке или отсутствии залога для получения льготного кредитования могут получить поручительство Корпорации МСП или региональных гарантийных организаций (РГО). Поручительства и гарантии выдаются по всем льготным программам кредитования, которые действуют в настоящее время. Это «ПСК Инвестиционная», «Программа 1764» и «ПСК Оборотная». Поручительства и гарантии Корпорации покрывают до 50% от суммы кредита.

В рамка «зонтичного» механизма поручительств Корпорация МСП покрывает до 50% от суммы кредита. Размер поручительства по кредиту (или нескольким кредитам) на одного предпринимателя может достигать 1 млрд рублей и выдаваться на срок до 180 месяцев. Данный вид поручительства предоставляется «бесшовно» при обращении за кредитом в один в десяти банков-партнеров.

Независимые гарантии Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы кредита. Получить гарантию можно после одобрения кредита в банке-партнере.

Для увеличения покрытия в дополнение к независимой гарантии Корпорации МСП предприниматель может получить поручительство РГО. Суммарно они могут обеспечить до 75% от суммы кредита.