Малый и средний бизнес может получить льготный кредит при отсутствии залога

Компании малого и среднего бизнеса при нехватке или отсутствии залога для получения льготного кредитования могут получить поручительство Корпорации МСП или региональных гарантийных организаций (РГО). Поручительства и гарантии выдаются по всем льготным программам кредитования, которые действуют в настоящее время. Это «ПСК Инвестиционная», «Программа 1764» и «ПСК Оборотная». Поручительства и гарантии Корпорации покрывают до 50% от суммы кредита.
В рамка «зонтичного» механизма поручительств Корпорация МСП покрывает до 50% от суммы кредита. Размер поручительства по кредиту (или нескольким кредитам) на одного предпринимателя может достигать 1 млрд рублей и выдаваться на срок до 180 месяцев. Данный вид поручительства предоставляется «бесшовно» при обращении за кредитом в один в десяти банков-партнеров.
Независимые гарантии Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы кредита. Получить гарантию можно после одобрения кредита в банке-партнере.
Для увеличения покрытия в дополнение к независимой гарантии Корпорации МСП предприниматель может получить поручительство РГО. Суммарно они могут обеспечить до 75% от суммы кредита.
— Правительством, Минэкономразвития РФ и Центробанком приняты новые антикризисные программы кредитования, ставки ним: до 13,5% – для среднего бизнеса, до 15% – для малых предприятий. Корпорация берет на себя риски, чтобы банки активнее кредитовали и не отказывали бизнесу. Что важно, по всем случаям отказов мы через наш «Сервис 360°» принимаем обращения и разбираемся. Наша задача – оказать бизнесу всестороннюю поддержку, чтобы предприниматели могли сохранить свое дело и коллективы, — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Фото: pixabay.com — Mayya666
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