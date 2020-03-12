В Новосибирске могут отменить форумы УчСиб, «Транспорт Сибири» и «Технопром»

В Новосибирской области прорабатываются дополнительные решения по защите населения от коронавирусной инфекции. Они коснутся изменения графика проведения массовых мероприятий, которые запланированы в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Ряд массовых мероприятий мы отменили, готовим дополнительные решения. Скорее всего, мы отменим запланированные на более поздний период такие мероприятия как наши форумы – УчСиб, «Транспорт Сибири» и «Технопром». Такое решение готовится, — сказал губернатор области Андрей Травников.

По его словам, некоторые ограничения затронут и Транссибирский Арт-Фестиваль.

— В частности, по согласованию с организаторами мы исключили часть исполнителей из государств, которые находятся в зоне риска… Мы понимаем, что уважаемые люди не смогут пройти тут двухнедельный карантин, который необходим, до своего выступления. Сегодня мы рассматриваем вопрос: а можно ли в этих условиях вообще проводить фестиваль, — отметил губернатор.

Напомним, что ранее в регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции был отменен ряд массовых мероприятий, в том числе, мероприятия фестиваля «Крымская весна», запланированные на 15 марта.

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