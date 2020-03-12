Генеральному директору АО «РЭС» вручена награда Минэнерго России

К собравшимся с приветственным словом обратился заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Николаевич Сёмка. Он отметил значимость работы всех предприятий сферы ЖКХ, их вклад в развитие отрасли. После этого был продемонстрирован праздничный фильм, рассказывающий о достигнутых результатах в создании комфортной среды для жителей Новосибирской области. К съемках фильма были привлечены крупнейшие отраслевые предприятия региона, в т.ч. и акционерное общество «Региональные электрические сети».

В ходе мероприятия было вручено более 30 наград федеральных и региональных органов власти. Одну из первых наград из рук заместителя губернатора Новосибирской области получила Яна Николаевна Балан, генеральный директор АО «РЭС». Предприятию была вручена благодарность от Минэнерго России за существенный вклад в организацию и проведение Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.

В 2019 году в рамках социальной кампании в поддержку фестиваля АО «РЭС» был осуществлен целый комплекс мероприятий, в т.ч.:

Все проекты, реализуемые АО «РЭС» в рамках фестиваля #ВместеЯрче, осуществлялись в тесном сотрудничестве с Министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области. По итогам работы в данном направлении в 2019 году сетевая организация была награждена Благодарственным письмом Губернатора. В этом году Общество продолжает активное участие в фестивале, который в 2020 году проходит в 5 раз. Энергетиками уже проведены первые мероприятия на территории региона.

Фото предоставлено пресс-службой компании