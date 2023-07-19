В Новосибирске мужчина под угрозой газового пистолета отдал 2,5 млн рублей

12 июля у 57-летнего жителя Советского района украли 2,5 млн рублей, угрожая газовым пистолетом. Возбуждено уголовное дело в совершении разбоя (ч. 4 ст. 162 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба правительства Главного управления МВД по Новосибирской области.

— Заявитель рассказал, что у дома по улице Ильича к нему подошел неизвестный, который угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему сумку с денежными средствами и скрылся с похищенным. Общая сумма ущерба, причиненная потерпевшему, составила около 2,5 миллионов рублей, — говорится в сообщении.

Был задержан подозреваемый в совершении преступления — 27-летний житель поселка Кольцово. У него при обыске в квартире обнаружили и изъяли 2 мобильных телефона, более 3,5 тысяч евро и свыше 5 тысяч долларов. Остальные похищенные денежные средства фигурант потратил на личные нужды.

Отмечается, что задержанный знал, где будет находиться потерпевший и прибыл к указанному адресу на автомобиле с подложными номерами.

— После нападения мужчина скрылся в ближайшем дачном обществе. Там он выбросил в мусорные баки свою одежду, автомобильные номера и газовый пистолет. Все предметы были обнаружены сотрудниками полиции, — отмечается в сообщении.

Подозреваемого заключили под стражу. Проверяется причастность задержанного к аналогичным преступлениям.