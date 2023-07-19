Депутаты сняли сериал о своей работе в Новосибирске

Депутаты Заельцовского района города Новосибирска — Илья Поляков, Игорь Украинцев, Екатерина Шалимова и Степан Сафонкин совместно с координатором депутатского объединения «Лига эффективности» Андреем Шамалевым придумали весьма необычный способ отчитаться перед избирателями. Команда народных избранников превратилась в настоящий творческий коллектив. Мужчины сами придумали концепцию, разработали сценарий, организовали съемки и монтаж.

Премьера сериала состоялась на отчетном собрании с участием жителей района в ДК «Прогресс». Люди были в восторге, что им не пришлось слушать сухие цифры и скучные доклады. Они с удовольствием насладились фильмами.

—Всего мы сняли четыре серии. Это рассказ о работе депутатов за 2,5 года. Затронули все важные для избирателей вопросы: о здоровье, образовании, благоустройстве, о взаимодействии с людьми. Отклик зрителей получился очень позитивным. Мы надеемся, что нашу идею подхватят и другие депутаты. Честно скажу, что не у всех принято отчитываться перед населением, даже в стандартной форме, — рассказал Infopro54 координатор депутатского объединения «Лига эффективности» Андрей Шамалаев.

Кроме сериала творческая команда выпустила еще и книгу, в которой красочно и доступно расписаны все депутатские заслуги.



Ранее редакция сообщала, что в библиотеку Новосибирска вернули книгу, которую читатель взял почти 100 лет назад.