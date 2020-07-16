В Новосибирске на 60% выросло количество преступлений, связанных со взятками

— В наибольшем количестве это сотрудники ГУФСИН. Они берут взятки за пронос на территорию колонии запрещенных предметов, — сообщают в прокуратуре. — Также у нас активно стали выявлять взятки преподавателям в учебных заведениях, с учетом того, что сейчас действуют определенные ограничения.

Что касается иных преступлений коррупционной направленности, то, по информации прокуратуры, значительное их число связано с неисполнением юридическими лицами своих обязанностей по предоставлению информации о доходах и расходах денежных средств.

— Организованы пять проверок контроля за расходами, — сообщают в ведомстве. — Если информация подтвердится, прокуратура будет обращаться в суд. В СМИ уже была информация о том, что прокуратура предъявила иск бывшему заместителю директора клиники Мешалкина Покушалову. Иск сейчас находится на рассмотрении в Советском районном суде.

По информации прокуратуры, с начала года в регионе выявлены 43 преступления коррупционной направленности, 481 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности за нарушения, связанные с неисполнением обязанностей по предоставлению справок о доходах, расходах. К ответственности за совершение коррупционных правонарушений привлечены 92 должностных и юридических лица. В частности, 16 юрлиц привлечены к административной ответственности по статье 19.28 (подкуп). Общая сумма наложенных по постановлениям прокуроров штрафов – 9 млн рублей.

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