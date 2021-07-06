В Новосибирске на 90 суток приостановлена работа газозаправочной станции

В ходе проверки специалистами Ростехнадзора было обнаружено, что на закрытых заправках не соблюдались требования промышленной безопасности, и из-за этого есть угроза безопасности населения.

— Судья Октябрьского районного суда Новосибирска рассмотрев материалы дела, признал компанию виновной в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности автогазозаправочной станции сроком на 90 суток, — сообщает пресс-служба УФССП России по Новосибирской области.

Руководителя организации предупредили об административной, а также уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы. Судебные приставы регулярно будут проверять надлежащее исполнение судебного решения.

Информацию с адресом или названием компании в управлении судебных приставов не раскрыли. На сайте Октябрьского суда Новосибирска указано, что в тот день одновременно была приостановлена деятельность сразу трех АГЗС в Октябрьском районе — две заправки компании ООО «СИБГАЗ» и одна ООО «СибАвтоГаз».