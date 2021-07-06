Из-за проектировщиков сдвигаются сроки работ на дорогах области

ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (ТУАД) предъявило претензии к 28 проектным организациям. В этом списке ООО «Капитель» (Новосибирск), ООО «Фирма Пикет» (Омск), ООО «Арди Инжиниринг» (Санкт – Петербург) и т.д. Все компании допустили существенный срыв сроков сдачи работ по контрактам, некоторые организации более чем на 200 дней.

— Еще в 2020 году с компаниями были заключены контракты на разработку проектной и рабочей документации и выполнение изыскательских работ на ремонты, которые планировались к реализации в 2021 году, в том числе по федеральному проекту «Безопасные качественные дороги». Срыв сроков в исполнении проектно-изыскательских работ привел к сдвигу сроков реализации проектов, многие из которых предусматривались по школьным маршрутам, — цитирует пресс-служба главу ТУАДа Константина Громенко.

Кроме того, ТУАД направил претензии всем проектным организациям, выполняющим работы по контрактам. Информация по срыву сроков исполнения работ также направлена в СРО, банки-гаранты, которые выдали банковские гарантии, в СМИ, органы прокуратуры по месту регистрации организаций исполнителей. ТУАД также подготовил документы в суд для расторжения контрактов с рядом проектных организаций.

— С 2021 года ТУАД также начал составлять публичный «черный» список недобросовестных проектных организаций. Как только руководители и сотрудники многих проектно-изыскательских компаний видят свое название в «черном списке», сразу стараются исправить недочеты и восстановить утраченное доверие», — пояснили в пресс-службе организации.

В целом за срыв сроков исполнения работ по контрактам в 2021 году проектным организациям начислено более 4 млн рублей штрафов и пени.