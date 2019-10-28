Дешевле только даром: названа самая низкая ставка по ипотеке

В настоящее время это самая низкая ставка в Новосибирске по ипотечному кредиту. Данное предложение действует только до конца декабря 2019 года.

Партнерская программа Россельхозбанка — уникальная возможность в этом году взять ипотеку на квартиру в Доме на Республиканской по самой низкой процентной ставке в Новосибирске среди всех категорий граждан. Объект будет сдан в декабре 2019 года. В настоящее время уже завершены отделка фасада и устройство инженерных коммуникаций, ведется благоустройство прилегающей территории.

Ежемесячный платеж по ипотеке от Россельхозбанка при покупке двухкомнатной квартиры площадью 58 кв.м в Доме на Республиканской составит 25800 рублей*.

К примеру, при покупке двухкомнатных квартир в других жилых объектах ГК «Расцветай» по партнерской программе Россельхозбанка ежемесячные платежи будут следующими: в ЖК «Расцветай на Маркса» — 30200 рублей, в ЖК «Расцветай на Гоголя» — 31850 рублей, в Доме на Федосеева — 30150 рублей*.

Подробную информацию о предложениях банков-партнеров можно узнать по телефону 255-88-22. О проектах ГК «Расцветай» — на сайте гкрасцветай.рф

*Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости квартиры. Ипотечная программа рассчитана на 20 лет.

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Республиканской» Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Фотографии предоставлены ГК «Расцветай»