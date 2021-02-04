В Новосибирске началась реконструкция бассейна СКА

В Новосибирске началась реконструкция бассейна на ул. Воинская, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Первым этапом предполагается снос старого здания спорткомплекса.

— По проекту предполагается частично демонтировать старый корпус и возвести новое здание площадью более 5 тысяч кв.м на существующих фундаментах. Новый комплекс будет соответствовать всем современным требованиям по безопасности и организации спортивного процесса. Сегодня подрядчик – ООО ПСК «Армаком» – завершил подготовительные работы и приступил к сносу здания, – рассказал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Напомним, сегодня в Новосибирской области всего два бассейна с чашей длиной 50 метров, и только один из них – «Нептун» – функционирующий. Второй – бассейн «Спортивный клуб армии» на ул. Воинской, 1 – исчерпал свой эксплуатационный ресурс и готовится к масштабной реконструкции. В 2013 году была разработана проектная и рабочая документация на реконструкцию объекта, в 2020 году была проведена ее корректировка. В ноябре 2020 года получено положительное заключение государственной экспертизы.

Согласно проекту, в новом трехэтажном спорткомплексе по проекту будут оборудована чаша бассейна на 8 плавательных дорожек по 50 м или 16 дорожек по 25 м, тренерские, раздевалки, тренажерный и универсальный спортивный залы, зал для занятий фитнесом. Кроме того, в помещении бассейна запроектирована антресоль с трибунами для посетителей на 250 мест, а также помещение для радиоузла и киноаппаратной. В спорткомплексе будут созданы условия для занятий спортом маломобильных людей – для этого проектом предусмотрены лифты и специальные подъемные механизмы у ванны бассейна.

После завершения строительных работ бассейн на ул. Воинской смогут посещать 96 человек в час, почти 900 спортсменов в сутки. Строительство объекта планируется завершить в 2022 году.