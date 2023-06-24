В Новосибирске судят арбитражного управляющего

Октябрьский районный суд г. Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела в отношении Игоря Незванова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия Игорь Незванов обвиняется в получении денежных средств за совершение действий в интересах организации, заинтересованной в приобретении объектов недвижимости банкротящегося ОАО «Барабинское ремонтно-техническое предприятие (РТП)», где он был конкурсным управляющим.

— Незванов И.В. получил первую часть суммы в размере 1,5 миллиона рублей, что является особо крупным размером, за заключение мирового соглашения по переходу права собственности на недвижимость ОАО «Барабинское РТП» к третьим лицам, в оставшийся 1 млн рублей он должен был получить после выполнения условий договоренностей, — говорится в сообщении.

23 июня суд продлил обвиняемому срок нахождения под домашним арестом до 25 октября 2023 года. Следующее судебное заседание назначено на 31 июля. На нем планируется оглашение обвинительного заключения.

Дело было возбуждено в июле 2022 года. В мае этого года дело передали в Октябрьский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Напомним, статья 204 УК, предусматривающая уголовную ответственность за коммерческий подкуп, появилась в Уголовном кодексе Российской Федерации в 1997 году.