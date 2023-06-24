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«Опальные» депутаты-коалиционеры горсовета Новосибирска в июньской сессии участвовать не будут

  • 24/06/2023, 11:55
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«Опальные» депутаты-коалиционеры горсовета Новосибирска в июньской сессии участвовать не будут
Несмотря на то, что решается судьба их мандатов.

На предстоящей сессии горсовета Новосибирска (Пройдет 28 июня. — Ред) будут отсутствовать «виновники торжества» — депутаты от либеральной коалиции «Новосибирск 2020» Сергей Бойко* (*В апреле 2023 года включен Минюстом в реестр иностранных агентов. — Ред.)  и Хельга Пирогова (находится в международном розыске), несмотря на то, что сессия может оказаться судьбоносной для их мандатов. Документы об отсутствии с указанием официальных причин данные депутаты уже направили в горсовет. Об этом корреспонденту Infopro54 сообщил председатель горсовета Дмитрий Асанцев.

Двух депутатов горсовета Новосибирска от коалиции могут лишить мандатов уже на ближайшей сессии (Крайний слева - Сергей Бойко*)

Двух депутатов горсовета Новосибирска от коалиции могут лишить мандатов уже на ближайшей сессии

Напомним, что на сессию по обращению прокуратуры вынесен вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Бойко* и Пироговой.

Что касается причин отсутствия, то Сергей Бойко* в качестве причины «традиционно» указывает заграничную командировку.

Бойко*, как обычно, уже два года «изучает опыт европейских интернет-провайдеров для суверенизации интернета», — говорит председатель горсвета. Я на 98% точно передал, как это сказано у него в письмах, которые он регулярно присылает. Признать эту причину уважительной или нет? По законодательству, любой работодатель РФ должен от 2 до 6 дней ежемесячно предоставлять работнику, если он депутат, для исполнения депутатских обязанностей. А основная обязанность присутствие на сессии и голосование по разным вопросам, связанным с деятельностью города и нормативно-правовым актам.

У Хельги Пироговой в качестве официальной причины отсутствия указан отпуск по уходу за ребёнком. В то же время, по словам собеседника издания, во-первых, Пирогова не является депутатом на освобождённой основе, соответственно горсовет, не будучи её работодателем, не может предоставить такой отпуск. Во-вторых, официально Хельга Пирогова нигде не трудоустроена, и, соответственно, такой отпуск получить не может.

Наблюдая заседания парламентов других стран, я вижу, что женщины-депутаты присутствуют на сессиях и там же кормят своих грудных детей, говорит Дмитрий Асанцев. Но это к вопросу о том, кто как относится к своим обязанностям и защите интересов избирателей, которые приходят голосовать.

Напомним, что в феврале Госдума приняла изменения в федеральное законодательство: депутаты, не принимающие участие в работе органов власти без уважительных причин на протяжении полугода и более, лишаются мандатов досрочно. Согласно этим изменениям, крайним сроком для Сергея Бойко* и Хельги Пироговой стал бы сентябрь текущего года.

Ранее редакция сообщала, что прокуратура Новосибирска направила официальное обращение к председателю горсовета Дмитрию Асанцеву с информацией о непредоставлении необходимых сведений о доходах со стороны депутатов Сергея Бойко* и Хельги Пироговой. 

Фото Infopro54

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : Хельга Пирогова Сергей Бойко отзыв мандата Дмитрий Асанцев депутаты Горсовета


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