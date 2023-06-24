ФСБ возбудила уголовное дело по факту заявлений Евгения Пригожина

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа. Об этом сообщила Генпрокуратура России.

— Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет ,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) и Минобороны РФ заявили, что распространяемые в соцсетях от имени Пригожина сообщения и видеокадры не соответствуют действительности.

— Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщает, что вся распространяемая информация в социальных сетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Министерством обороны Российской Федерации ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является информационной провокацией, — говорится в сообщении НАК.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин «в курсе разворачивающейся ситуации». По словам Пескова, предпринимаются все необходимые меры.

Ранее редакция сообщала, что Евгений Пригожин решил создать в Новосибирске спецшколу для подготовки военкоров.