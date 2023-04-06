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В Новосибирске наладили выпуск упаковки для молочных напитков

  • 06/04/2023, 15:31
Автор:
производство упаковки
Предприятие закупило высокотехнологичную линию и организовало на ней новое производство преформ.

Новосибирская компания «Аскон» наладила выпуск отечественных преформ, которые используются для изготовления ПЭТ-тары для молочных напитков. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности.

— Инвестиции в расширение завода превысили 320 млн рублей, из которых 160 млн рублей в виде льготного займа по программе «Проекты развития» предоставил Фонд развития промышленности (ФРП), — говорится в сообщении.

Предприятие закупило высокотехнологичную линию и организовало на ней новое производство преформ для выпуска ПЭТ-тары для молочных напитков. Кроме того, оборудование позволило компании увеличить изготовление преформ для упаковки воды, газировки и растительного масла.

На новой линии будет выпускаться до 210 млн различных преформ к ПЭТ-таре в год. Общая годовая производительность завода возросла на 33% – до 850 млн изделий.

— В мае 2023 года «Аскон» намерен запустить еще одну линию, доведя мощность производства до 1,2 млрд преформ в год. Таким образом, до конца года предприятие планирует занять до 6% рынка и стать шестым по производству в стране. Общий годовой объем российского рынка ПЭТ-тары, по данным компании, оценивается в 21 млрд штук, — отмечается в пресс-релизе.

«Аскон» выпускает преформы различного веса и геометрии горла. Они изготавливаются из отечественного полиэтилентерефталата (ПЭТ). Впоследствии их можно направлять на вторичную переработку, тем самым снижая негативное воздействие на окружающую среду.

Благодаря запуску новой линии на предприятии создано 11 дополнительных рабочих мест.

Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

 

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Фото предоставлены пресс-службой Фонда развития промышленности

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирская область

Теги : фонд развития промышленности производство упаковки проекты развития Аскон


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