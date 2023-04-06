Рекламодателям

Стратегию развития туризма в Сибири предложили скорректировать

  • 06/04/2023, 13:13
Автор:
стратегия развития туризма
Регионы ловят «окно возможностей», чтобы продвинуть предложения для повышения привлекательности своих территорий.

В рамках Стратегии развития туризма в Сибири до 2035 будет реализовано 55 инвестиционных проектов с общим объемом внебюджетных инвестиций в 190 млрд рублей. Благодаря этому в туристической отрасли будет создано более 30 тыс рабочих мест, со смежными — около 150 тыс. Об этом сообщил Геннадий Гусельников, председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», на форуме «Дикоросы». Было отмечено, что приоритет будет отдаваться финансированию инвестиционных проектов, находящихся в особых экономических зонах.

При этом представители регионов Сибири внесли предложения по корректировке стратегии. Так, министр туризма Кемеровской области Елены Латышенко уверена, что для более продуктивного развития округа нужно учитывать смену структуры турпотока.

— Хотелось бы предложить, чтобы в стратегии учитывались не только те мероприятия, которые будут способствовать созданию новых коллективных средств размещения, но и понимать, для чего к нам едет турист. То есть, нам нужны места туристского интереса. Мы считаем, что привлечению туристов способствовал бы наш событийный календарь. Нужно работать и дальше над его качеством, — подчеркивает Латышенко.

По ее словам, не стоит забывать и о транспортной логистике, благодаря которой можно создавать интересные места для привлечения туристов.

Также на форуме обсудили проблему перевода земельного участка из одной категории в другую, что сдерживает развитие туриндустрии в округе. Замминистра экономического развития Республики Хакасия Елена Кисуркина отметила, что есть интересные инвестпредложения, но реализовать их сложно, так как земли относятся к лесному фонду.

— Там нет инфраструктуры, нет федеральной поддержки, хотя мы неоднократно подавали заявки. У нас подписано соглашения на 15 млрд рублей. Инвестор поставил на паузу свой проект, потому что перевод земельного участка (Лесной. – Ред.) из одной категории в другую занимает полгода, если инвестор имеет земельные участок в аренде. Но если эти земли лесного назначения то, для перевода земли из одной категории в другую — нужно расторгнуть договор аренды, и инвестор может потерять этот земельный участок после перевода, — рассказала Елена Кисуркина.

Также она отметила, что сегодня нет критериев определения, какой проект можно считать масштабным — для этого нужен индивидуальный подход к каждому из регионов. К примеру, в Хакасии закреплено, что проект от 8 млн рублей считается масштабным, и за этим следует ряд преференций.

На объединении усилий регионов Сибири в продвижении турпотенциала настаивает Анна Терешкова, заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска.

— Спасибо «Сибирскому соглашению» за то, что вы занимаетесь Стратегией развития туризма в Сибири. Мы все разные, но мы одна большая семья. Важно знать нюансы друг друга, разработки, которые можно использовать и в других регионах, но и понимать, в чем уникальность и привлекательность каждого субъекта, — подчеркнула Терешкова.

По словам Трешковой, регионы Сибири не должны конкурировать, они должны объединяться под одним брендом.

— У нас с вами есть шанс, опираясь на уникальность каждого региона, сформировать кластер «Туризм», решить фундаментальные вопросы развития отрасли. Сейчас есть окно возможностей, и в плане реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа мы должны записать те задачи, решение которых нам необходимо для повышения эффективности туристической сферы, — подвел итог Геннадий Гусельников.

 

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура Новосибирска организовала коллективный прием пайщиков жилмассивов «Просторный» и «Плющихинский».

Фото с сайта Сибирского соглашения

603

Рубрики : Власть Бизнес Туризм

Регионы: Сибирь Новосибирская область

Теги : форум Дикоросы Сибирское соглашение развитие туризма в Сибири


Спецоперация на Украине

Два предприятия Иркутской области наладили выпуск военного обмундирования
4/04/23 12:00
Экс-министр финансов наладил печной бизнес в Новосибирской области
3/04/23 14:08
Первые участники СВО получили помощь в рамках губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат»
29/03/23 17:27
кулинария

Реально ли продвинуть туристические бренд Сибири через кулинарию?

Спойлер: далеко не везде, хотя примеры уже есть.
Читать статью >>
Реконструкция Дома Кондратюка

Стало известно, кто проведет часть работ по реконструкции Дома Кондратюка

Подрядчик выполнит работы по выносу инженерных сетей, демонтажу элементов здания, а также устройству фундаментов и стен подвала.
Читать статью >>
туризм в Сибири

Готовы ли предложения в турбизнесе догнать спрос?

Участники пленарного заседания форума Сибирского гостеприимства «Дикороссы» обозначили актуальные тренды в отрасли.
Читать статью >>
Продажа земельного участка

В Новосибирске на торги выставят несколько участков

ДОМ.РФ с аукциона продает землю под размещение объектов сервисной инфраструктуры.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгений Попантонопуло, руководитель Центра цифровой трансформации Новосибирской области, эксперт ОНФ

Рынок информационной безопасности России оказался наиболее подготовленным к импортозамещению

Все мозги, криптография, механизмы защиты информации всегда были отечественной разработкой.
Все материалы
Лента новостей

С подрядчиком Промышленно-логистического парка рассчитаются за выполненные работы

06/04/2023, 18:29

Алтайский край вошел в топ-5 регионов реализующих только зарубежную бытовую технику

06/04/2023, 18:14

Научные исследования позволят улучшить качество новосибирских дорог и устранить неприятные запахи со свиноферм

06/04/2023, 16:41

ИНВИТРО открыла 1000-й медицинский центр по программе франчайзинга

06/04/2023, 16:32
Популярное

Лунный посевной календарь на апрель-май 2023 года

06/04/2023, 17:10

Депутат Госдумы Матвейчев предложил признать феминизм экстремистской идеологией в России

06/04/2023, 09:50

Финансовый гороскоп на апрель

05/04/2023, 15:44
Новости компаний

Новосибирцы рассказали, где будут отдыхать в 2023 году

06/04/2023, 17:29

ВТБ: каждый десятый новый автомобиль продается по параллельному импорту

06/04/2023, 15:31

Вести онлайн-бизнес теперь удобнее с «СБП Эквайринг» от Банка «Левобережный»

06/04/2023, 12:20

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска