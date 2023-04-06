Стратегию развития туризма в Сибири предложили скорректировать

В рамках Стратегии развития туризма в Сибири до 2035 будет реализовано 55 инвестиционных проектов с общим объемом внебюджетных инвестиций в 190 млрд рублей. Благодаря этому в туристической отрасли будет создано более 30 тыс рабочих мест, со смежными — около 150 тыс. Об этом сообщил Геннадий Гусельников, председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», на форуме «Дикоросы». Было отмечено, что приоритет будет отдаваться финансированию инвестиционных проектов, находящихся в особых экономических зонах.

При этом представители регионов Сибири внесли предложения по корректировке стратегии. Так, министр туризма Кемеровской области Елены Латышенко уверена, что для более продуктивного развития округа нужно учитывать смену структуры турпотока.

— Хотелось бы предложить, чтобы в стратегии учитывались не только те мероприятия, которые будут способствовать созданию новых коллективных средств размещения, но и понимать, для чего к нам едет турист. То есть, нам нужны места туристского интереса. Мы считаем, что привлечению туристов способствовал бы наш событийный календарь. Нужно работать и дальше над его качеством, — подчеркивает Латышенко.

По ее словам, не стоит забывать и о транспортной логистике, благодаря которой можно создавать интересные места для привлечения туристов.

Также на форуме обсудили проблему перевода земельного участка из одной категории в другую, что сдерживает развитие туриндустрии в округе. Замминистра экономического развития Республики Хакасия Елена Кисуркина отметила, что есть интересные инвестпредложения, но реализовать их сложно, так как земли относятся к лесному фонду.

— Там нет инфраструктуры, нет федеральной поддержки, хотя мы неоднократно подавали заявки. У нас подписано соглашения на 15 млрд рублей. Инвестор поставил на паузу свой проект, потому что перевод земельного участка (Лесной. – Ред.) из одной категории в другую занимает полгода, если инвестор имеет земельные участок в аренде. Но если эти земли лесного назначения то, для перевода земли из одной категории в другую — нужно расторгнуть договор аренды, и инвестор может потерять этот земельный участок после перевода, — рассказала Елена Кисуркина.

Также она отметила, что сегодня нет критериев определения, какой проект можно считать масштабным — для этого нужен индивидуальный подход к каждому из регионов. К примеру, в Хакасии закреплено, что проект от 8 млн рублей считается масштабным, и за этим следует ряд преференций.

На объединении усилий регионов Сибири в продвижении турпотенциала настаивает Анна Терешкова, заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска.

— Спасибо «Сибирскому соглашению» за то, что вы занимаетесь Стратегией развития туризма в Сибири. Мы все разные, но мы одна большая семья. Важно знать нюансы друг друга, разработки, которые можно использовать и в других регионах, но и понимать, в чем уникальность и привлекательность каждого субъекта, — подчеркнула Терешкова.

По словам Трешковой, регионы Сибири не должны конкурировать, они должны объединяться под одним брендом.

— У нас с вами есть шанс, опираясь на уникальность каждого региона, сформировать кластер «Туризм», решить фундаментальные вопросы развития отрасли. Сейчас есть окно возможностей, и в плане реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа мы должны записать те задачи, решение которых нам необходимо для повышения эффективности туристической сферы, — подвел итог Геннадий Гусельников.

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