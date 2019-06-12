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В Новосибирске направлено в суд дело о хищении 11 млн рублей бюджетных средств

Уголовное дело рассмотрит по существу Дзержинский районный суд г. Новосибирска.
  • 12/06/2019, 10:00
В Новосибирске направлено в суд дело о хищении 11 млн рублей бюджетных средств

Прокуратура Дзержинского района города Новосибирска Новосибирской области утвердила обвинительные заключения по трем уголовным делам в отношении главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера и начальника хозяйственной части государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Новосибирский областной многофункциональный центр прикладных квалификаций», сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения).

Отмечается, что с двумя обвиняемыми прокурор заключил досудебные соглашения о сотрудничестве.

Уголовное дело возбуждено следственным органом по материалам прокурорской проверки законности расходования в организации бюджетных средств.

— По версии следствия, с февраля 2013 года по апрель 2018 года обвиняемые похищали денежные средства автономного учреждения: путем присвоения денег и покупки дорогостоящего телефона; по фиктивным договорам (контрактам) за заведомо неоказанные юридическими лицами по договорам работы и услуги; путем начисления и выдачи заработной платы и иных выплат шести лицам, якобы работающим в учреждении по трудовым договорам, — рассказали в прокуратуре.

Всего подельникам удалось похитить более 11 млн. рублей бюджетных средств.

Уголовное дело рассмотрит по существу Дзержинский районный суд г. Новосибирска.

Фото: pixabay.com, автор- Evgeny

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