Первые симптомы рака желудка

Если вы внезапно стали замечать за собой изменение вкусовых привычек, когда любимые ранее блюда перестали приносить удовольствие, снизился или вовсе пропал аппетит, зато мучают тошнота и изжога, а также есть проблемы с перевариванием пищи и стулом — все это может говорить о возникновении серьезной проблемы со здоровьем. Особенно стоит насторожиться, если эти симптомы сопровождаются постоянно повышенной температурой, слабостью, апатией, низкой работоспособностью и легкой утомляемостью. Делом в том, что этими признаками часто обозначается начало такой опасной болезни, как рак желудка.

Рак желудка, как и другие онкологические заболевания, очень трудно поддается диагностике на ранних стадиях. Большинство симптомов, которые проявляются у заболевшего человека, можно с легкостью отнести к различным болезням совершенно другого характера — например, к таким распространенным, как язва или гастрит. Даже врачам порой сложно распознать достаточно быстро эту опасную болезнь. В то же время, чем раньше раковая опухоль диагностирована, тем больше шансов на излечение имеет пациент. Поэтому нужно обязательно обратиться к врачу, если вы видите у себя несколько пунктов из данного списка:

дискомфорт (тяжесть или боли) в верхней части живота

отрыжка

изжога

тошнота, рвота

чувство переедания

слабость, потеря веса

малокровие

чтобы получить направление на обследования, и подтвердить либо исключить диагноз “рак желудка”. Впрочем, и любая другая болезнь, проявившаяся с данными признаками, тоже требует внимания и лечения. Не стоит облегченно вздыхать, получив на подозрение в онкологии отрицательный ответ. Язва желудка в запущенном состоянии тоже может быть очень опасна.

Есть также общие для раковых опухолей ранние признаки, такие как:

сильная утомляемость

беспричинная слабость

раздражительность и апатия

депрессия

Не стоит считать такие жалобы чем-то неважным или несущественным нытьем, они как раз могут сигнализировать о неблагополучии в организме.

В группы риска по данному заболеванию попадают:

чаще мужчины, особенно после 50 лет

с генетической предрасположенностью (наличие таких диагнозов у близких родственников)

с предшествующими заболеваниями желудка (язва, полипы, хронический гастрит и т.п.)

при нездоровом питании, вредных привычках

при получении значительных доз радиации

при длительном употреблении в пищу продуктов с повышенным содержанием нитратов и нитритов, или других ядов

при длительном приеме антибиотиков или некоторых других видов препаратов с серьезным побочным действием.

Разумеется, последний пункт вовсе не говорит о том, что следует отказываться от лечения, назначенного врачом, из опасений попасть в группу риска по заболеванию раком желудка. Нужно все лишь внимательнее отнестись к вопросу реабилитации организма после лечения. (Пройти курс приема пробиотиков после антибиотиков, например.)

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