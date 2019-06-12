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Первые симптомы рака желудка

  • 12/06/2019, 16:41
Чем раньше раковая опухоль диагностирована, тем больше шансов на излечение имеет пациент.

Если вы внезапно стали замечать за собой изменение вкусовых привычек, когда любимые ранее блюда перестали приносить удовольствие, снизился или вовсе пропал аппетит, зато мучают тошнота и изжога, а также есть проблемы с перевариванием пищи и стулом — все это может говорить о возникновении серьезной проблемы со здоровьем. Особенно стоит насторожиться, если эти симптомы сопровождаются постоянно повышенной температурой, слабостью, апатией, низкой работоспособностью и легкой утомляемостью. Делом в том, что этими признаками часто обозначается начало такой опасной болезни, как рак желудка.

Рак желудка, как и другие онкологические заболевания, очень трудно поддается диагностике на ранних стадиях. Большинство симптомов, которые проявляются у заболевшего человека, можно с легкостью отнести к различным болезням совершенно другого характера — например, к таким распространенным, как язва или гастрит. Даже врачам порой сложно распознать достаточно быстро эту опасную болезнь. В то же время, чем раньше раковая опухоль диагностирована, тем больше шансов на излечение имеет пациент. Поэтому нужно обязательно обратиться к врачу, если вы видите у себя несколько пунктов из данного списка:

  • дискомфорт (тяжесть или боли) в верхней части живота
  • отрыжка
  • изжога
  • тошнота, рвота
  • чувство переедания
  • слабость, потеря веса
  • малокровие

чтобы получить направление на обследования, и подтвердить либо исключить диагноз “рак желудка”. Впрочем, и любая другая болезнь, проявившаяся с данными признаками, тоже требует внимания и лечения. Не стоит облегченно вздыхать, получив на подозрение в онкологии отрицательный ответ. Язва желудка в запущенном состоянии тоже может быть очень опасна.

Есть также общие для раковых опухолей ранние признаки, такие как:

  • сильная утомляемость
  • беспричинная слабость
  • раздражительность и апатия
  • депрессия

Не стоит считать такие жалобы чем-то неважным или несущественным нытьем, они как раз могут сигнализировать о неблагополучии в организме.

В группы риска по данному заболеванию попадают:

  • чаще мужчины, особенно после 50 лет
  • с генетической предрасположенностью (наличие таких диагнозов у близких родственников)
  • с предшествующими заболеваниями желудка (язва, полипы, хронический гастрит и т.п.)
  • при нездоровом питании, вредных привычках
  • при получении значительных доз радиации
  • при длительном употреблении в пищу продуктов с повышенным содержанием нитратов и нитритов, или других ядов
  • при длительном приеме антибиотиков или некоторых других видов препаратов с серьезным побочным действием.

Разумеется, последний пункт вовсе не говорит о том, что следует отказываться от лечения, назначенного врачом, из опасений попасть в группу риска по заболеванию раком желудка. Нужно все лишь внимательнее отнестись к вопросу реабилитации организма после лечения. (Пройти курс приема пробиотиков после антибиотиков, например.)

Источник фото: pexels.com

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