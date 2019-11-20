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За эффективность труда Новосибирская область начнет бороться первой

Новосибирские предприятия подключились к нацпроекту по увеличению производительности труда.
  • 20/11/2019, 10:11
Автор: Игорь Смольников
tass
В 2020 году в проект войдут не менее 23 региональных компаний.

Три предприятия Новосибирской области дебютировали в новом национальном проекте «Производительность труда». Общероссийский старт нацпроекта запланирован на 2020 год, но Новосибирская область включилась в него раньше изначальных сроков.

По замыслу проекта, к 2024 году основные предприятия несырьевых отраслей экономики должны дать прирост производительности труда не менее чем на 5%. Сейчас в нацпроект вошли АО «Экран-оптические системы», ПАО «Сиблитмаш» и АО «ЭПМ-Новосибирский электродный завод».

Форматный параметр участия в проекте — принадлежность предприятия к несырьевым отраслям. Это весьма широкий ареал:промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство. Объем годовой выручки для предприятия-участника  свыше 400 млн рублей, доля участия иностранных налоговых резидентов в уставном капитале — не более 25%. И, естественно, юридическая регистрация на территории Новосибирской области.

Министерство труда и социального развития региона является региональным координатором проекта, процессом управляет проектный комитет, сформированный на базе министерства. К 2024 году в проекте примут участие не менее 205 предприятий Новосибирской области.

— Членство в проекте добровольное, — подчеркнул министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов на пресс-конференции в ИА ТАСС. — План вступления новых участников расписан до 2024 года. В 2020 году в проект войдут не менее 23 предприятий. На данный момент готовы к участию 38 предприятий. Это, например, ООО «Новосибирский электровозоремонтный завод», АО «Производственное объединение «Север», АО «Новосибирский механический завод «Искра», АО «Новосибирский авиаремонтный завод», ООО «Завод тарных изделий «Сибирь», ЗАО «Коченевская птицефабрика».

В рамках большого национального проекта есть три федеральных субпроекта: «Системные  меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Поддержка занятости и эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда». Все эти три проекта будут воплощаться на территории области, по каждому из них, как отметил Ярослав Фролов, проведена подготовительная работа.

— По согласованию с министерством труда будет создан региональный центр компетенций, — добавил генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов. — Создается он на базе АИРа. Мы уже год работаем у этом направлении. И совместно с НГТУ провели обучение ряда компаний, провели несколько мероприятий в связке со Сбербанком. Сотрудники, прошедшие обучение в федеральном центре компетенций, будут работать на новосибирских предприятиях, помогать в реализации программы.

Александр Зырянов подчеркнул, что для предприятий этот нацпроект очень важен в контексте борьбы за снижение себестоимости  чтобы быть сильнее в экспортной экспансии, в наращивании экспортных продаж региона.

— По сути, это государственная кампания по увеличению объема экспортных продаж, —  обобщил он.

Проект «Производительность труда» примечателен вариативностью. На выбор предусмотрено три формата участия в нем. Первый  с экспертами федерального центра компетенций, второй — через региональный центр компетенций и, наконец, самостоятельно  с привлечением собственных экспертов.

— Причем многие предприятия и без национального проекта достаточно активно работают в данном направлении,  не без гордости отметил Ярослав Фролов. — В проекте прописано множество мер поддержки и стимулирования, прописано много новых управленческих парадигм, а такие инициативные участники отлично дополняют и обогащают этот массив компетенций своим информационным продуктом и навыками. Это и бережливое производство, и новые управленческие технологии, получаемые от зарубежных партнеров. Технологии, которые позволяют добиться оптимизирующей унификации и снизить себестоимость выпускаемого товара. На предприятиях с развитой корпоративной культурой уже немало собственных наработок в этой сфере.

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