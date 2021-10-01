В Новосибирске назначили главу транспортного департамента

— Константин Васильев возглавит Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Его профессиональный опыт и деловые качества позволят эффективно решать вопросы планомерного финансирования отрасли, — сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Градоначальник добавил, что ждет от нового подчиненного «результативной работы в этой принципиально важной сфере городского хозяйства».

С 9 октября 2015 года Константин Васильев возглавлял новосибирский АО «Банк Акцепт». По данным ЕГРЮЛ, он до сих пор является председателем правления кредитной организации. На сайте банка указано, что эту должность занимает Елена Терехина, ранее работавшая на топовых должностях в Сибирском Сбербанке.

На момент публикации материала комментарий у Константина Васильева редакции Infopro54 получить не удалось.

Напомним, предыдущий начальник Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Роман Дронов ушел с должности в мае 2021 года. Источники редакции говорили, что поводом для ухода чиновника стали накопившиеся претензии к состоянию дорожной отрасли города. Критические высказывания относительно неподобающего состояния дорог, звучали со стороны правительства Новосибирской области, депутатов Законодательного Собрания, отдельных представителей городской общественности. Критика касалась сроков начала ямочного ремонта, а также недостаточно качественной работы по уборке городских улиц сначала от снега, а затем от пыли.

В течение нескольких месяцев эта должность оставалась вакантной. В качестве «наследника» Дронова рассматривались начальник финансово-экономического управления мэрии Олеся Богомазова, глава Советского района Дмитрий Оленников, экс-глава Первомайского района Виталий Новоселов и руководитель ГКУ «Мост» Юрий Алексеевский. На минувшей неделе в СМИ проходила информация, что эту должность может занять проигравший на выборах в Госдуму Виталий Новоселов.