25 тысяч рублей заплатит экс-хирург из Новосибирска, осужденный за взятку и служебный подлог

Бывший сотрудник государственного медицинского учреждения признан виновным в получении взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, и служебном подлоге, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

— Следствием и судом установлено, что в апреле прошлого года бывший врач-хирург медицинского учреждения города Новосибирска получил через посредника взятку (3750 рублей) за совершение служебного подлога, а именно: незаконно оформил и выдал больничный листок нетрудоспособности местной жительнице по предварительной договоренности без проведения медицинского осмотра, — говорится в сообщении.

Фигурант по делу признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд назначил ему штраф в размере 25 тысяч рублей.