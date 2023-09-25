В Новосибирске не стали определять подрядчика по коллектору у нового моста

В Новосибирске отменили определение подрядчика на выполнение по осуществлению технологического присоединения построенного участка бытовой канализации диаметром 2000мм в существующую сеть мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской города Новосибирска. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Начальная цена контракта оценивалась в 34,1 млн рублей.

Основанием стало решение заказчика — муниципального казенного учреждения Новосибирска «Гормост». Дополнительная информация, сообщающая о причинах принятия указанного решения, не указана. Статус конкурса определен как «Определение поставщика отменено».

Первоначально подать заявки на участие в конкурсе можно было до 27 сентября, подвести итоги планировалось 29 сентября.

Конкурс был объявлен 14 сентября.

Подрядчик должен был разработать котлованы под демонтаж перекрытий камер с устройством закладного крепления, демонтировать и смонтировать новые горловины и перекрытия камер, а также свод существующего коллектора в камерах, устроить монолитный лоток в камерах. Кроме того, контрактом предусматривалась обратная засыпка с послойным уплотнением, частичный демонтаж недействующего коллектора и заполнение недействующего участка коллектора диаметром 2000 мм цементным раствором.

Ранее редакция сообщала, что сточные воды многоквартирных домов загрязняют реку Каменка в Новосибирске.