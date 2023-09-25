Банду разбойников-неудачников осудили в Новосибирске

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 5 жителей Новосибирской области. Они признаны виновными в разбое и использовании поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщает Дзержинский районный суд Новосибирска.

— В мае 2022 года подсудимые в районе железнодорожного вокзала «Новосибирск — Восточный» совершили разбойное нападение на представителя коммерческой организации с целью хищения у него выручки от предпринимательской деятельности в сумме более 2 млн рублей, — говорится на сайте суда.

На грандиозный план потерпел неудачу. Жертва сумела отбиться от нападавших и сохранить деньги. Вскоре всех их задержала полиция.

При обысках в автомобиле одного из участников преступной группы обнаружено и изъято поддельное водительское удостоверение, которое он незаконно использовал.

Каждому назначено наказание в виде лишения свободы от 8 лет 3 месяцев до 10 лет 2 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

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