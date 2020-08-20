В Новосибирске новая волна сообщений о минированиях

Утром 20 августа в суды, подразделения налоговой службы, отделения одного из крупнейших банков России, администрации муниципальных органов, почтовые отделения, учреждения здравоохранения, детские сады и объекты транспортной инфраструктуры Новосибирска вновь начали поступать письма с угрозами о минировании зданий. В результате началась массовая эвакуация людей.

— В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, устанавливают отправителей сообщений. В настоящее время в уже проверенных зданиях признаков закладки взрывных устройств не обнаружено, — сообщили в аппарате антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК).

Напомним, неделю назад по городу уже прокатилась аналогичная волна. Тогда письма с угрозами поступили руководителям около 70 учреждений города. Источник их появления правоохранительные органы и власти пока не комментируют.

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