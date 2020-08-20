С контрафактом предлагают бороться через мобильное приложение

Андрей Ковалев, директор по коммуникациям компании ISS, ООО «Интеллектуальные социальные системы» (резидент «Сколково») отмечает, что в целом в России по результатам проверок по обращениям в 70% случаев подтверждается факт нелегальной торговли.

— Андрей, ваша компания является разработчиком мобильного приложения для борьбы с контрафактом. С чем было связано решение о реализации этого проекта?

— Наша компания ISS «Интеллектуальные социальные системы» создает инновационные IT-продукты с 2012 года. Основные направления работы — это системы обратной связи и цифровые проекты для «умного города».

Современные IT-технологии — это инструмент, который решает задачу борьбы с незаконным распространением контрафактных изделий гораздо эффективнее. Мобильное приложение «Патруль качества», запущенное нами в 2018 году, позволяет привлечь большее количество участников, сделать простым процесс работы с обращениями потребителей, повысить оперативность и эффективность защиты жизни и здоровья граждан от некачественных товаров.

— Можете оценить, сколько жалоб на контрафакт поступает через приложение? Есть статистика по регионам?

— Со всей России на август 2020 года поступили более 18 тысяч обращений. Новосибирская область пока не так активно участвует в этом процессе, из региона направлены около 200 обращений.

— Как вы транслируете эту информацию в надзорные/контролирующие органы?

— Потребитель, обнаруживший факт торговли контрафактными изделиями, создает в мобильном приложении свое обращение. Для этого он совершает несколько простых шагов:

выбирает категорию из классификатора,

выбирает торговую точку на карте или вводит адрес,

оставляет комментарий,

прикрепляет фотографию товара или торговой точки.

Далее, в случае успешного прохождения модерации, обращение отправляется в контролирующий орган через электронную приемную. После этого в течение 30 дней контролирующий орган проводит проверку и направляет ответ, который проходит постмодерацию. Ответ размещается в карточке обращения в мобильном приложении. Если пользователя удовлетворило решение, то он ставит соответствующую отметку в приложении.

В конце 2019 года был запущен сайт о проекте «Патруль качества», там в режиме онлайн обновляется информация о нашей работе. Это полезный ресурс для контролирующих органов, так как на нем размещена статистика по всей России и регионам в частности и не менее полезная информация о видах нелегальных изделий.

В данный момент жалобы на некачественный товар направляются в региональные управления Роспотребнадзора и МВД, в ближайшее время в приложении появится новая категория, где можно будет оставить жалобу на отсутствие кассового чека. Такие обращения будут направлять в региональные ФНС.

Статистика показывает, что чаще всего за нарушение грозит наказание в виде административного штрафа. Но известны истории и закрытия торговых точек, которые «специализировались» на контрафакте, и возбуждения уголовных дел.

— Как на это реагируют местные власти?

— В большинстве регионов о приложении «Патруль качества» на данный момент знают мало. Инициативы Международной ассоциации «Антиконтрафакт», которые информируют руководителей региональных управлений о проблеме в регионе, о достигнутых успехах, а также о том, какие инструменты борьбы с контрафактом существуют, позволяют выразить надежду, что приложение «Патруль качества» станет более востребованным.

— Сколько торговых точек было проверено за время работы в Новосибирске?

— На основании статистики известно о проверке около 190 торговых точек в вашем регионе. По количеству обращений Новосибирск находится на 28 месте. Процент отработки заявлений в регионе хороший, 93% обращений закрыты.

Активнее всего сейчас работают с приложением регионы, где проблема контрафакта остро стоит на протяжении многих лет (это Ростовская и Смоленская области, Санкт-Петербург).

Табачный рынок Сибири захлебывается в контрафакте

— В России по результатам проверок по обращениям в 70% случаев подтверждается факт нелегальной торговли. Конечно, победить огромный теневой бизнес не просто — приложение «Патруль качества» не сильно распространено среди обычных граждан страны. И все же в определенных регионах, благодаря активным гражданам, которые используют приложение «Патруль качества», мы видим не только рост числа обращений, но и эффективность борьбы за качественный товар.

Самый яркий результат обращений показан на сайте «Патруль качества» — в Смоленской области в ходе проверки был выявлен факт продажи табачной продукции без акцизной марки (изъято товара на общую сумму 2 226 610 рублей).

В Новосибирске после заявлений потребителей были закрыты несколько торговых точек.

Борьба с контрафактом идет по многим фронтам. Приложение — только одна из возможностей. Функционал будет расширяться, увеличиваться число сознательных граждан, которые смогут использовать приложение как инструмент, чтобы обратить внимание регулирующих органов к некачественным и контрафактным товарам в своих регионах.

Фото пресс-службы Читинской таможни