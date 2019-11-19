В Новосибирске обсудили проблемы дольщиков «ПТК-30»

В Новосибирске под руководством полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло состоялось рабочее совещание, в рамках которого обсуждались механизмы решения проблемных вопросов граждан – участников жилищного строительства многоквартирных домов, застройщики которых входят в структуру группы компаний «ПТК-30», сообщили в Сибирском информационном центре. В нем приняли участие представители органов исполнительной власти Новосибирской области и органов местного самоуправления г. Новосибирска, представители банковских организаций, конкурсные управляющие строительных компаний ГК «ПТК-30».

Отмечается, что по итогам предыдущих совещаний принято решение о консолидированной работе области, города, банковских структур, конкурсных управляющих и проработке мер поддержки граждан, пострадавших от действий компаний-застройщиков «ПТК-30».

— Прошло достаточно времени, однако результата практически нет, ситуация на объектах по-прежнему остаётся тяжёлой, — сказал Сергей Меняйло.

Как отметил полпред, пострадавшие граждане продолжают обращаться во все инстанции. Только в приёмную президента России поступило более 30 коллективных обращений. Чаще всего люди жалуются на отсутствие информации от органов власти о принятых решениях и установленных сроках.

В «ПТК-30» входят семь строительных компаний, все официально признаны несостоятельными. Организациями в составе «ПТК-30» на территории г. Новосибирска осуществлялось строительство 4 жилых комплексов. Заключено около 1,3 тысячи договоров долевого участия на сумму 3,8 миллиарда рублей. Признаны «проблемными» со сроком сдачи до 2023 года 9 строящихся объектов, расположенных на улицах Вилюйская, Зорге, Волховская, Дуси Ковальчук.

На сегодняшний день основная работа по решению проблем дольщиков «ПТК-30» проводится министерством строительства Новосибирской области. Пока не определены механизмы завершения строительства каждого дома. Кроме того, есть вопросы по объектам, где привлекались деньги граждан по «серым» схемам.

— Судебными органами вынесен ряд решений о признании за гражданами прав на жилые помещения, которые находятся у банков в залоге и о снятии обременения. Суды должны информировать о том, как продвигается работа с пострадавшими гражданами по выводу квартир из залогов и когда она будет закончена, считает полномочный представитель. Со стороны конкурсных управляющих требуются более активные действия по проведению необходимых процедур, — добавил полпред.

Фото: Сибирский ОИЦ