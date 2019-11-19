Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

В Новосибирске обсудили проблемы дольщиков «ПТК-30»

Организациями в составе «ПТК-30» заключено около 1,3 тысячи договоров долевого участия на сумму 3,8 миллиарда рублей.
  • 19/11/2019, 11:47
В Новосибирске обсудили проблемы дольщиков «ПТК-30»

В Новосибирске под руководством полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло состоялось рабочее совещание, в рамках которого обсуждались механизмы решения проблемных вопросов граждан – участников жилищного строительства многоквартирных домов, застройщики которых входят в структуру группы компаний «ПТК-30», сообщили в Сибирском информационном центре. В нем приняли участие представители органов исполнительной власти Новосибирской области и органов местного самоуправления г. Новосибирска, представители банковских организаций, конкурсные управляющие строительных компаний ГК «ПТК-30».

Отмечается, что по итогам предыдущих совещаний принято решение о консолидированной работе области, города, банковских структур, конкурсных управляющих и проработке мер поддержки граждан, пострадавших от действий компаний-застройщиков «ПТК-30».

— Прошло достаточно времени, однако результата практически нет, ситуация на объектах по-прежнему остаётся тяжёлой, — сказал Сергей Меняйло.

Как отметил полпред, пострадавшие граждане продолжают обращаться во все инстанции. Только в приёмную президента России поступило более 30 коллективных обращений. Чаще всего люди жалуются на отсутствие информации от органов власти о принятых решениях и установленных сроках.

В «ПТК-30» входят семь строительных компаний, все официально признаны несостоятельными. Организациями в составе «ПТК-30» на территории г. Новосибирска осуществлялось строительство 4 жилых комплексов. Заключено около 1,3 тысячи договоров долевого участия на сумму 3,8 миллиарда рублей. Признаны «проблемными» со сроком сдачи до 2023 года 9 строящихся объектов, расположенных на улицах Вилюйская, Зорге, Волховская, Дуси Ковальчук.

На сегодняшний день основная работа по решению проблем дольщиков «ПТК-30» проводится министерством строительства Новосибирской области. Пока не определены механизмы завершения строительства каждого дома. Кроме того, есть вопросы по объектам, где привлекались деньги граждан по «серым» схемам.

— Судебными органами вынесен ряд решений о признании за гражданами прав на жилые помещения, которые находятся у банков в залоге и о снятии обременения. Суды должны информировать о том, как продвигается работа с пострадавшими гражданами по выводу квартир из залогов и когда она будет закончена, считает полномочный представитель. Со стороны конкурсных управляющих требуются более активные действия по проведению необходимых процедур, — добавил полпред.

Фото: Сибирский ОИЦ

Популярное с сайта

Завод ЭЛСИБ приступил к отгрузке узлов гидрогенератора для Майнской ГЭС

Завод ЭЛСИБ приступил к отгрузке узлов гидрогенератора для Майнской ГЭС

19/11/2019, 14:14
Всего до 2021 года предприятие поставит три гидрогенератора для гидроэлектростанции.
В «Наукополисе» предложено создать застекленные улицы и рекреационные пространства

В «Наукополисе» предложено создать застекленные улицы и рекреационные пространства

19/11/2019, 13:57
Суммарные затраты на развитие инфраструктуры зоны Наукополиса оценены в размере 430 млрд рублей до 2035 года.
Новосибирская область будет развивать медтуризм с ХМАО

Новосибирская область будет развивать медтуризм с ХМАО

19/11/2019, 12:23
В рамках выставки «ЮграТур 2019» подписано соглашение о взаимодействии.

Актуальный разговор

Ключевые изменения в налоговом законодательстве, которые могут коснутся бизнеса в 2020 году, комментирует партнер юридического агентства «Курсив» Мария Ильяшенко.

«Не думаю, что режим самозанятых будут активно использовать для оптимизации налогообложения»

Все материалы
Новости

Новосибирская область лидирует в округе по количеству эскроу-счетов

19/11/2019, 16:43

Лариса Анисимова: Мы все выполнили в рамках законодательства

19/11/2019, 15:41

В области пройдет масштабный замер ТКО

19/11/2019, 15:23

ИЦиГ СО РАН тестирует лекарство для реабилитации больных после ишемии

19/11/2019, 15:15

НГТУ НЭТИ разработает вузам Алтайского края и Республики Алтай программы развития

19/11/2019, 14:22

Завод ЭЛСИБ приступил к отгрузке узлов гидрогенератора для Майнской ГЭС

19/11/2019, 14:14

В «Наукополисе» предложено создать застекленные улицы и рекреационные пространства

19/11/2019, 13:57

Новосибирская область будет развивать медтуризм с ХМАО

19/11/2019, 12:23

«Газпром» расширил сеть АГНКС в Новосибирской области

19/11/2019, 11:00

В бюджет Новосибирска заложили рост собственных доходов

19/11/2019, 10:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Что Налоговый кодекс приготовил в новом году?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска